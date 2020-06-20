واتساب تعاني من خلل يُخفي حالة الاتصال ويُغيّر إعدادات

عانت خدمة التراسل الفوري واتساب أمس الجمعة من بعض المشكلات التي جعلت العديد من المستخدمين من جميع أنحاء العالم يتوجهون لمواقع التواصل الاجتماعي للإبلاغ عنها.

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وبالفعل، أكد موقع Down Detector – المتخصص في رصد توقف الخدمات عبر الإنترنت – حدوث المشكلات في واتساب المملوكة لشركة فيسبوك.

وبحسب الموقع، فإن المشكلات تركزت في عدم تمكن المستخدمين من رؤية حالة الاتصال بالإنترنت للمستخدمين الآخرين، بالإضافة إلى مشكلات في الاتصال بالخدمة، وتسجيل الدخول.

وأفاد مستخدمون بأن واتساب غيرت بدون سابق إنذار إعدادات الميزة التي تسمح لهم بتحديد من يمكنه رؤية حالة آخر ظهور لهم من "جهات اتصالي" إلى "“لا أحد"، وبالتالي، لم يعد المستخدمون الآخرون؛ ومنهم جهات الاتصال، رؤية "آخر ظهور".

وذكر مستخدمون آخرون أن محاولة تغيير الإعدادات إلى "الجميع" فشلت مع إظهار رسالة كُتب فيها: "لم يتمكن واتساب من تغيير إعدادات الخصوصية. الرجاء حاول مرة أخرى في وقت لاحق".

ووفقًا لموقع Down Detector، فإن معظم الشكاوى من المشكلات التي تعاني منها واتساب تركزت في أوروبا، ومع ذلك، فإن مستخدمين من جميع أنحاء العالم أبلغوا عن المشكلات عبر موقع تويتر.