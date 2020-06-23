آبل تكشف عن ميزة تحول آيفون لمفتاح رقمي يشغل السيارات

أعلنت شركة آبل اليوم الاثنين عن إطلاق الإصدار 14 من نظام التشغيل iOS المخصص لهواتف آيفون التابعة لها والذي جاء بالعديد من الميزات الجديدة، مثل: السماح للسائقين باستخدام هواتفهم كمفاتيح رقمية تفتح وتُشغِّل سياراتهم.

وللبدء، سيتعين على السائق إقران هاتف آيفون، أو ساعة آبل بسيارة تدعم الميزة الجديدة، المسماة CarKey. وهذا يستلزم حمل أجهزتهم وتقريبها من قارئ تقنية NFC في السيارة، الذي يكون عادةً عند مقبض باب السيارة.

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واعتمادًا على كيفية إعداد المستخدم لملف التعريف الخاص به، قد يضطر إلى إجراء مسح ضوئي للوجه أو مسح بصمة الإصبع لفتح سيارته في كل مرة يقترب فيها. ويمكنهم أيضًا استخدام “الوضع السريع” لتخطي المسح البيومتري. وبمجرد دخوله السيارة، يمكن للسائق في وضع الهاتف في أي مكان فيها وتشغيل السيارة بدون المفتاح.

وسيتمكن مستخدمو ميزة CarKey الجديدة من آبل من مشاركة المفاتيح الرقمية مع أحد أفراد العائلة أو جهة اتصال موثوقة أخرى، عبر تطبيق iMessage، مع أو بدون قيود. وعلى سبيل المثال، يمكن لمالك السيارة تحديد الوقت الذي يستطيع فيه مستلم المفتاح المشترك الوصول إلى السيارة. وإن فُقد هاتف السائق، فيمكنه إيقاف تشغيل مفاتيح السيارة الرقمية باستخدام خدمة التخزين السحابي (آيكلاود) iCloud التابعة لآبل.

ويُتوقع أن تكون شركة صناعة السيارات الألمانية (بي إم دبليو) BMW أول من يدعم ميزة CarKey في سيارة BMW 5-series 2021 اعتبارًا من شهر تموز/ يوليو المقبل. وقالت شركة آبل: إنها تعمل مع مجموعات صناعة السيارات لجلب التقنية إلى المزيد من السيارات.