تدقيق يحاصر غوغل.. الشركة تحذف مواقع وتضيف قوانين

لدى غوغل فكرة جديدة، فقد أفادت الشركة التابعة لألفابت، الأربعاء، بأنها ستحذف تلقائيا بعض المواقع التي زارها المستخدم من الذاكرة بعد مضي 18 شهرا بالنسبة للمستخدمين الجدد وستسهل على الجميع الدخول إلى تطبيقات البحث والخرائط واليوتيوب دون تتبع.



موضوع يهمك أعلنت شركة "غوغل" أنها ستضيف ميزة التحقق من المصداقية إلى خدمة البحث عن الصور التابعة لها وذلك في مسعى لمساعدة... هكذا تتحقق من صحة الصور عند البحث على غوغل تكنولوجيا

وتأتي التحديثات على ضوابط الخصوصية في غوغل في وقت يواجه فيه أكبر محرك بحث في العالم تدقيقا متزايدا لممارسات جمعه للبيانات.

كما دفعت قوانين الخصوصية الجديدة في كاليفورنيا وأوروبا شركات الإنترنت لضبط ممارساتها بهذا الشأن على مدى العامين الماضيين، حيث اتهمت قضايا عدة رفعها مستهلكون وممثلو الادعاء العام في الولايات في الأشهر القليلة الماضية غوغل بالاحتيال لجمع البيانات.

لن يتغير شيء!

ووفق الإعدادات المحدثة للشركة، سيختفي سجل المشاهدات على يوتيوب للمستخدمين الجدد بعد 36 شهرا، وسيسقط سجل تتبع المواقع وتاريخ عمليات البحث على الإنترنت بعد 18 شهرا.

كما سيتاح للمستخدمين الاختيار بين مدد زمنية أقصر أو أطول لحفظ السجلات.



لكن رغم ذلك قد تظل غوغل قادرة على الاطلاع على تفاصيل الأماكن التي يزورها المستخدم وحفظها بطرق أخرى.