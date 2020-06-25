إذا كنت تعاني من اتصال الإنترنت المتقطع عند مشاهدة مقاطع الفيديو في يوتيوب، فإن أفضل طريقة لحل هذه المشكلة، هو تنزيل هذه المقاطع في حاسوبك مباشرة لمشاهدتها كاملة عن طريق بعض أدوات تنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب.

مع العلم أن استخدام هذه الطريقة قد تكون غير قانونية مع مقاطع الفيديو المحمية بحقوق الطبع والنشر، بالإضافة إلى شروط وسياسات النشر في موقع يوتيوب نفسه، أو أي سياسات وحقوق نشر وملكية أخرى.

إليك 5 أدوات مجانية لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب:

1- أداة 4K Video Downloader:

تتميز أداة 4K Video Downloader بواجهة بسيطة وسهلة الاستخدام، وتتيح لك إمكانية تخصيصها بحسب رغبتك، مثل: اختيار التنسيق، وجودة الفيديو ومجلد الحفظ في حاسوبك، بالإضافة لدعم تنزيل الفيديو بتقنية 360 درجة، مع إمكانية تنزيل قوائم تشغيل كاملة بما لا يتجاوز أكثر من 24 مقطع فيديو في وقت واحد.

2- Free YouTube Download:

تقدم أداة Free YouTube Download طريقة سهلة وسريعة لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب، كل ما عليك هو نسخ عنوان URL الخاص بمقطع الفيديو الذي تريد تنزيله ونسخه في المربع الموجود في شاشة الأداة ومن ثم الضغط على زر (تنزيل) Download في الجهة اليمنى من مربع البحث.

وتدعم الأداة اختيار تنسيق الفيديو الملائم لك والجودة، بالإضافة لإمكانية تحويل ملف الفيديو إلى تنسيقات مختلفة، ونقل مقاطع الفيديو تلقائيًا إلى تطبيقات مثل: iTunes، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو محدودية تنزيل مقاطع الفيديو خلال اليوم.

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3- أداة Y2mate.com:

إذا كنت لا ترغب في تثبيت برنامج منفصل في حاسوبك لتنزيل مقاطع الفيديو من يوتيوب، يمكنك استخدام أداة Y2mate.com على الويب، حيث توفر واجهة سهلة الاستخدام، بمجرد فتح الموقع في المتصفح ستجد شريط بحث بسيطا يسمح لك بالبحث عن مقاطع فيديو عبر الإنترنت أو لصق عنوان URL لمقطع الفيديو من يوتيوب.

بالإضافة لذلك تتيح لك الأداة اختيار تنسيق مقطع الفيديو، مع تقديم العديد من الخيارات لحجم ملف الفيديو لمساعدتك على اختيار الحجم المناسب لك، وتذكر أن هذه الأداة مصممة لتنزيل مقطع فيديو واحد في كل مرة، ولا تعمل مع التنزيلات المجمعة.

4- أداة WinX YouTube Downloader:

تتيح لك أداة WinX YouTube Downloader طريقة سهلة لتنزيل الفيديو من يوتيوب، من خلال نسخ عنوان URL ولصقه في مربع البحث، وتتميز الأداة بقدرتها على اكتشاف دقة مقطع الفيديو وتنسيقه وحجمه تلقائيًا، ثم تتيح لك خيارات سريعة لتعديل هذه المواصفات بما يناسبك.

بالإضافة لذلك تدعم تنزيل قوائم التشغيل لأكثر من 300 عنوان URL دفعة واحدة وزيادة سرعة التنزيل إلى أقصى حد إذا لزم الأمر، ودعم تنزيل الفيديو بدقة 4K وتنزيل فيديوهات البث المباشر في يوتيوب وغيرها.

5- أداة iTubeGo YouTube Downloader:

تتيح لك أداة iTubeGo تنزيل مقاطع الفيديو وحفظها وإدارتها أو الاستماع إليها من أكثر من 10000 موقع بث من ضمنها موقع يوتيوب، مع منحك الكثير من الخيارات للتخصيص، ودعم تنسيقات الفيديو والصوت المتعددة، وتنزيل قوائم تشغيل كاملة بنقرة واحدة.

تدعم الأداة أيضًا التنزيلات السريعة، وتوفر لك ميزات لتعدد المهام والتحكم في سرعة تنزيل مقاطع الفيديو، كما يتوفر تطبيق لمستخدمي أجهزة أندرويد، ونظام التشغيل MacOS.