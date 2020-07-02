فيسبوك وإنستغرام ستذكِّرانك بارتداء القناع للوقاية من كورونا

قالت شركة فيسبوك، اليوم الخميس، إنها ستضيف رسالة إلى صفحة (آخر الأخبار) News Feed في شبكتها الاجتماعية والصفحة الرئيسية في خدمة (إنستغرام) Instagram لتشجيع المستخدمين على ارتداء أقنعة الوجه.

وأوضحت عملاقة التواصل الاجتماعي – التي تمتلك خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستغرام، وخدمة التراسل الفوري الشهير واتساب إلى جانب العديد من الخدمات والشركات الأخرى – أن التحذير سيظهر أعلى صفحة (آخر الأخبار).

وبالنقر على التحذير، سيُوجَّه المستخدمون إلى (مركز معلومات كوفيد-19) COVID-19 Information Center، حيث سيجدون روابط إلى (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) للمزيد من المعلومات. وكذلك ستضيف خدمة إنستغرام تحذيرًا مشابهًا مع روابط لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتقول الشركة: إن الخطوة تأتي استجابةً للزيادة في عدد حالات (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، خاصةً بعد أن سُجِّل يوم أمس الأربعاء رقم قياسي في عدد الحالات ليوم واحد، وذلك بواقع أكثر من 50,000 حالة جديدة، لذا بدأت العديد من الولايات الأميركية بإعادة النظر في خطط إعادة فتح الأعمال التي بدأت في شهر حزيران/ يونيو المنصرم. وحتى اليوم الخميس، سُجِّلت في الولايات المتحدة أكثر من 2.7 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي المستجد، مع بلوغ عدد الوفيات أكثر من 128,000 شخص.

وتوصي (مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها) الأمريكية حاليًا بأن يرتدي الناس أقنعة في الأماكن العامة لحماية الآخرين من العدوى المحتملة. وتقلل الأقنعة من انتقال قطرات الجهاز التنفسي التي قد تنشر الفيروس.

وتكافح فيسبوك منذ تفشي فيروس (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم مطلع العام الحالي؛ لاحتواء المعلومات المضللة عن الفيروس على منصاتها، حيث تعد الخدمات التي تملكها الشركة منطلقًا لنشر الكثير من الشائعات، بالنظر إلى العدد الهائل من المستخدمين الذين يستخدمون خدماتها، والذين يتجاوز عددهم في الشبكة الاجتماعية وحدها 2.6 مليار مستخدم.

وكانت فيسبوك قد أضافت ميزات جديدة في محاولة لوقف تدفق المعلومات المضللة، ومن ذلك: تنبيه المستخدمين الذين قد شاركوا في منشورات لهم معلومات خطأ عن الفيروس.

وقالت فيسبوك: إن التحذير الخاص بارتداء الأقنعة سيبدأ بالظهور عبر شبكتها وإنستاجرام اعتبارًا من اليوم.