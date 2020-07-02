أبرز 5 مشاكل أداء بهواتف Galaxy Note 10 وكيفية حلها

يعتبر هاتفا (غالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 و(نوت 10 بلس) Note 10 Plus من أفضل الهواتف الذكية التي يمكنك الحصول عليها اليوم، وذلك بفضل دعمهما العديد من المزايا المتطورة، وأبرزها: التصميم الجديد، وعمر البطارية الطويل، والشاشة الرائعة، والقلم الإلكتروني S-Pen المحسّن الذي يمكنه التعرف على الإيماءات.

وعلى الرغم من كونهما جيدان جدًا ويقدمان العديد من الميزات الرائعة، إلا أنهما في بعض الأحيان قد يواجهان بعض المشاكل في الأداء، مما يتطلب منك البحث عن حلول لها.

إليك 5 من أبرز مشاكل الأداء في Galaxy Note 10 وNote 10 Plus وكيفية حلها:

1- مشكلة لمس الشاشة عن طريق الخطأ:

يأتي هاتفا (Galaxy Note 10) و (Note 10 Plus) بشاشات كبيرة بمقاس 6.3 و6.8 بوصة على التوالي، وهي مقاسات كبيرة جدًا النسبة لبعض الأشخاص، وقد تسبب في حدوث لمسات وتفاعلات في الشاشة بشكل غير مقصود.

كما يمكن أن يكون الاتصال بشخص ما عن طريق الخطأ عندما يكون هاتفك في جيبك أو حقيبتك أمرًا محرجًا.

الحلول الممكنة:

• تشغيل ميزة (حماية اللمس غير المقصود) Accidental touch protection في قسم الشاشة (Display) في تطبيق (الإعدادات).

• تعطيل ميزة (Edge screen).

• تعطيل ميزة (Lift to Wake)، في قسم (الميزات المتقدمة) Advanced features في تطبيق (الإعدادات).

2- مشكلة توقف قلم S Pen عن العمل:

يتيح لك استخدام قلم (S Pen) في كلا الهاتفين أداء الكثير من الوظائف بدون لمس الشاشة بإصبعك، مثل: التقاط الصور والتحكم في تشغيل الوسائط، ومع ذلك، إذا واجهت مشكلة مع القلم الذكي فيمكنك حلها بسهولة.

الحلول الممكنة:

• إزالة واقي الشاشة في هاتف Galaxy Note 10.

• تغيير طرف قلم S Pen.

• استخدام قلم S Pen مع هاتف آخر متوافق، للتحقق من مصدر المشكلة هل هو القلم، أم هناك مشكلة في الهاتف نفسه.

3- مشكلة استنفاد طاقة البطارية بسرعة في Galaxy Note 10:

يأتي كل من هاتفي (Galaxy Note 10) و (Note 10 Plus) ببطاريات ذات سعة كبيرة تتناسب مع أحجامهما، لكن العديد من المستخدمين أبلغوا عن مشكلة نفاد طاقة البطارية خلال ساعات معدودة.

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الحلول الممكنة:

• إعادة تشغيل هاتف Galaxy Note 10 بين كل فترة والأخرى.

• التحقق من التطبيقات التي تستهلك طاقة البطارية، في قسم (العناية بالجهاز) ضمن تطبيق (الإعدادات)، وإيقافها.

• تفعيل ميزة (تحسين البطارية) Battery Optimization في تطبيق (الإعدادات).

• حذف التطبيقات التي تأتي مثبتة سابقًا في الهاتف والتي لا تحتاج إليها.

4- مشكلة تأخر ظهور إشعارات التطبيق:

في بعض الأحيان؛ قد يكون تشغيل بعض ميزات توفير الطاقة – مثل: تحسين البطارية – سببًا في تأخر ظهور إشعارات التطبيق.

الحلول الممكنة:

التأكد من أن التطبيق ليس في قائمة (تحسين البطارية)، بحيث يستمر في العمل في الخلفية أثناء الحاجة إليه، وللقيام بذلك اتبع

الخطوات التالية:

• افتح تطبيق (الإعدادات)، ثم اضغط على (التطبيقات) Apps.

• اضغط على (تكوين التطبيقات) Configure apps.

• اضغط على (تحسين البطارية)، ثم اختر (جميع التطبيقات) All Apps.

• هنا يمكنك البحث عن التطبيق المعنى وحذفه من القائمة.

5- مشكلة توقف عمل ميزة إيماءات التمرير السريع:

يتيح لك نظام التشغيل (أندرويد 10) وواجهة المستخدم (One UI 2.0) من سامسونج طريقة تنقل جديدة عبر الشاشة باستخدام الإيماءات فقط، ولكن وجد عدد غير قليل من المستخدمين أن هذه الميزة لا تعمل كما هو متوقع.

الحلول الممكنة:

• تفعيل الميزة من خلال التأكد من أن مفتاح التشغيل بجوار خيار (شريط التنقل) Navigation bar قيد التشغيل، في قسم (الإعدادات).

• إذا كنت لا تُعاني من مشكلة في الميزة نفسها، ولكن تريد تخصيصها أكثر، يمكنك تثبيت تطبيق (One Hand Operation Plus) من سامسونغ الذي يتيح لك تخصيص طريقة عمل إيماءات التمرير والتحكم فيها.