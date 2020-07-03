كيف تعمل ميزة Car Key الجديدة؟ ومتى ستتمكن من استخدامها؟

أعلنت شركة آبل عن ميزة Car Key في نظامي (iOS 14) و(iOS 13) خلال مؤتمر المطورين السنوي، كما أعلنت الشركة عن العديد من المزايا الجديدة في نظام (iOS 14).

كيف تعمل ميزة Car Key الجديدة؟

باستخدام هذه الميزة يمكن للسائقين استبدال المفاتيح الفعلية بأجهزة آيفون الخاصة بهم، وكما أوضحت آبل خلال الكلمة الرئيسية في (WWDC 2020)، يمكنك ببساطة حمل هاتفك الآيفون بالقرب من مقبض باب السيارة لفتحه باستخدام تقنية (NFC).

بمجرد دخولك للسيارة، ضع جهاز آيفون في قارئ (NFC) أو الشاحن اللاسلكي لبدء تشغيل السيارة، وإذا كان لديك هاتف "آيفون 11" أو إصدار أحدث، فلن تضطر حتى إلى إخراجه من جيبك لفتح الأبواب أو تشغيل السيارة، وذلك بفضل شريحة (U1).

لا تتطلب ميزة Car Key المصادقة بشكل افتراضي، لذلك يمكن أن تعمل بنقرة واحدة فقط، لكن آبل تضمن أن تكون العملية آمنة وتستند إلى رمز مميز فريد يتم مشاركته بين هاتف آيفون وسيارتك، حيث يستخدم نظام (iOS) موقعك ومعلومات (Apple ID) لمنع عمليات الاحتيال.

ومع ذلك، إذا لم تكن مرتاحًا مع الوضع السريع، فيمكنك تعطيله لطلب مصادقة (Face ID أو Touch ID) لفتح السيارة وتشغيلها، كما يمكنك أيضًا إضافة ميزة Car Key إلى (Apple Watch)، مما يجعل استخدام هذه الميزة أسهل.

حتى إذا نفدت بطارية هاتفك، فسوف تعمل الميزة لمدة تصل إلى 5 ساعات إضافية من خلال وضع (Power Reserve).

كيفية إضافة ميزة Car Key؟

تتم إدارة الميزة من خلال تطبيق (Wallet) على هواتف آيفون، ولكن يجب عليك أيضًا تثبيت تطبيق الشركة المصنعة للسيارة لكي يعمل كل شيء.

في وقت سابق من اليوم، حدّثت (BMW) تطبيق (Connected) للسماح للمستخدمين بإعداد ميزة Car Key باستخدام هاتف آيفون.

يجب عليك وضع جهازك الآيفون في قارئ (NFC) للسيارة أثناء الإعداد الأول، حيث سيحدد نظام (iOS) سيارتك ويعيد توجيهك إلى تطبيق الشركة المصنعة للسيارة لإكمال العملية. إذا فشلت عملية الإقران التلقائية، يمكن للمستخدمين إضافة ميزة Car Key يدويًا باستخدام رمز (PIN) الذي تم إنشاؤه بواسطة تطبيق الشركة المصنعة للسيارة.

يمكن للمستخدمين مشاركة مفاتيح سياراتهم من خلال الميزة الجديدة مع ما يصل إلى خمسة أشخاص من خلال (iMessage)، كما يمكن تحديد ما إذا كان كل شخص تمت دعوته سيكون له حق الوصول الكامل إلى السيارة أو إذن فقط لفتح الأبواب.

الأجهزة المتوافقة مع ميزة آبل الجديدة:

• iPhone XR

• iPhone XS

• iPhone XS Max

• iPhone 11

• iPhone 11 Pro

• iPhone 11 Pro Max

• iPhone SE (الجيل الثاني)

• Apple Watch Series 5

لن تعمل كل سيارة مع هذه الميزة الجديدة.،كما أن (BMW) هي أول شركة تصنيع سيارات تعلن عن دعم هذه الميزة الجديدة، وهي تضيف الميزة إلى نماذج (1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 8 و X5 و X6 و X7 و X5M و X6M و Z4) المصنعة بعد 1 يوليو 2020.

التوافر:

وعلى الرغم من الإعلان عن ميزة Car Key كميزة جديدة لنظام (iOS 14)، إلا أنها ستكون متاحة أيضًا للمستخدمين خلال هذا الشهر على نظام (iOS 13.6). لم تحدد آبل تاريخ إصدار لنظام التشغيل (iOS 13.6) الذي يتوفر حاليًا كإصدار تجريبي، لكن من المحتمل أن يتم إصدار التحديث للجمهور في الأيام القادمة.