8 نصائح لتنظيم تطبيقاتك في هاتف آيفون

يمكن أن يكون تنظيم الشاشة الرئيسية لهاتف آيفون أو جهاز آيباد تجربة غير سارة، حتى إذا كان لديك تخطيط في ذهنك، فإن نهج آبل الصارم لوضع الرموز يمكن أن يكون غير دقيق ومحبط.

لحسن الحظ، سيجعل نظام (iOS 14) الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون أفضل بكثير، لكن حتى حصولك على التحديث الجديد إليك بعض النصائح لتنظيم تطبيقاتك وإيجاد مساحة أكبر في الشاشة الرئيسية.

كيفية تنظيم الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون:

لإعادة ترتيب رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية في هاتف آيفون انقر مع الاستمرار فوق أحد الرموز حتى تبدأ جميع الرموز بالاهتزاز، كما يمكنك أيضًا الضغط مع الاستمرار على أحد الرموز، ثم النقر فوق (تحرير الشاشة الرئيسية) في القائمة التي تظهر، بعد ذلك، ابدأ في سحب الرموز أينما تريد على الشاشة الرئيسية.

التطبيقات المهمة على الشاشة الرئيسية الأولى:

لا يتعين عليك ملء شاشة رئيسية كاملة قبل الانتقال إلى الشاشة التالية، هذه طريقة مفيدة أخرى لإنشاء التقسيمات بين أنواع معينة من التطبيقات، على سبيل المثال، يمكنك وضع التطبيقات التي تستخدمها غالبًا في (Dock) وأي تطبيقات متبقية على شاشتك الرئيسية.

عندما تفتح جهازك، تكون الشاشة الرئيسية هي أول ما تراه، حيث يمكنك تحقيق أقصى استفادة من هذه المساحة عن طريق وضع التطبيقات التي تريد الوصول إليها بسرعة على الشاشة الأولى.

وضع المجلدات في (Dock):

إحدى الطرق لجعل (Dock) أكثر فائدة هي وضع مجلدات فيه، حيث يعتمد معظم الأشخاص على (Dock) للوصول إلى تطبيقات مثل الرسائل أو متصفح سفاري أو البريد، لذلك يمكنك إنشاء المجلدات في (Dock) على هاتف آيفون أو جهاز آيباد لتسهيل عملية الوصول للتطبيقات.

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تنظيم المجلدات حسب نوع التطبيقات:

الطريقة الأكثر وضوحًا لتنظيم تطبيقاتك في هاتف آيفون هي تقسيمها حسب الغرض إلى مجلدات، حيث يعتمد عدد المجلدات التي ستحتاجها على عدد التطبيقات لديك وما تفعله وعدد مرات الوصول إليها.

سيكون إنشاء نظام خاص بك مصمم لسير عملك هو أفضل شيء، لذلك انظر إلى تطبيقاتك وتعرف على كيفية تجميعها بطرق عملية وذات مغزى.

تنظيم المجلدات بناءً على الإجراءات:

يمكنك تصنيف التطبيقات في هاتف آيفون استنادًا إلى الإجراءات التي تساعدك على تنفيذها، حيث قد تتضمن بعض تصنيفات المجلدات الدردشة أو البحث أو التشغيل.

الترتيب الأبجدي:

يعد تنظيم تطبيقاتك أبجديًا خيارًا آخر، حيث يمكنك القيام بذلك بسهولة بالغة في هاتف آيفون وذلك عن طريق إعادة تعيين الشاشة الرئيسية، ما عليك سوى الانتقال إلى (الإعدادات) ثم (عام) ثم (إعادة تعيين) ثم (إعادة تعيين تخطيط الشاشة الرئيسية). ستظهر التطبيقات على الشاشة الرئيسية الأولى، لكن سيتم سرد كل شيء آخر أبجديًا، كما يمكنك إعادة التعيين في أي وقت لإعادة تنظيم التطبيقات.

تنظيم أيقونات التطبيقات حسب اللون:

ربما تقوم بالفعل بربط تطبيقاتك المفضلة بلون أيقوناتها، لكن عندما تبحث عن تطبيق (Evernote)، قد تبحث عن مستطيل أبيض ونقطة خضراء، لكن من السهل العثور على تطبيقات مثل (Strava) أو تويتر لأن علامتها التجارية القوية والحيوية تبرز حتى على الشاشة الرئيسية المزدحمة.

يعتبر تجميع التطبيقات حسب اللون خيار أساسي للتطبيقات التي تختار عدم الاحتفاظ بها في المجلدات، بالإضافة إلى ذلك سيعمل تنظيم أيقونات التطبيقات حسب اللون بشكل جيد فقط مع التطبيقات التي تستخدمها على هاتف آيفون في أغلب الأحيان.استخدم

(Spotlight) بدلاً من أيقونات التطبيقات:

أفضل طريقة لتنظيم التطبيق هي تجنبه تمامًا، حيث يمكنك العثور على أي تطبيق بسرعة وفعالية عن طريق كتابة الأحرف القليلة الأولى من اسمه في خانة البحث في (Spotlight).