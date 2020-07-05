جديد أجهزة ماك بوك.. مفاتيح زجاجية

استخدمت شركة آبل لوحة مفاتيح الفراشة على نماذج حواسيب (ماك بوك) MacBook لبضع سنوات، لكنها واجهت العديد من المشاكل، ودفعها ذلك إلى إدخال العديد من التغييرات لاستعادة ثقة المستخدم، وقد قامت بالمهمة إلى حد ما.

ويبدو أن لدى الشركة الآن خططًا جديدة للوحات مفاتيح أجهزة ماك بوك، إذ تعمل آبل على تطوير لوحة مفاتيح بأزرار زجاجية لجعلها أكثر متانة، وذلك وفقًا لأحدث براءة اختراع للشركة المصنعة لهواتف آيفون.

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هذا وتم تقديم البراءة إلى مكتب الولايات المتحدة للبراءات والعلامات التجارية (USPTO) في عام 2019.

وتكشف البراءة عن فكرة لتحسين متانة لوحة المفاتيح والحصول على مظهر أكثر تميزًا عبر صنع جسم المفتاح من مادة زجاجية شفافة أو البوليمرات الشفافة أو السيراميك الشفاف بدلاً من البلاستيك.

كما تُظهر أيضًا حروفًا رسومية مطبوعة في الجزء السفلي من لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك بدلاً من الأعلى، إذ تتآكل الحروف الرسومية المطبوعة من الخارج مع الاستخدام المطول بمرور الوقت.

وتذكر البراءة أنه سيتم استخدام مادة مانعة للضوء لتحديد النقوش والحروف الرسومية مع إمكانية وجود إضاءة خلفية ملونة مختلفة خلفها. وبحسب براءة الاختراع، فإن ذلك يؤدي إلى إضاءة المفاتيح الموجودة على لوحة مفاتيح أجهزة ماك بوك لتكون لوحة المفاتيح والمحارف مرئية.

ويمكن أيضًا استخدام مصابيح LED الثنائية اللون أو RGB للإضاءة الخلفية التي يمكن أن تغير السطوع ولون لوحة المفاتيح بصرف النظر عن الحروف الرسومية.

وتؤكد براءة اختراع آبل على إضاءة المفاتيح وليس الحروف الرسومية، وبما أن الحروف الرسومية ستكون في الأسفل، فلن تتآكل مع الوقت.

وقد يؤدي هذا التصميم إلى ظهور جهاز ماك بوك أقوى من جميع النواحي، مع مستوى أقوى من مقاومة الماء.

يذكر أن شركة آبل تقدم عادةً الكثير من براءات الاختراع، لكن ليس من المؤكد دائمًا متى ستقرر الشركة تنفيذ التكنولوجيا، وقد تستغرق التكنولوجيا المذكورة في براءة الاختراع سنوات في التطوير ما لم تكن آبل تعمل عليها بالفعل.