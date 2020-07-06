بعد أيام من حظر تيك توك.. إنستغرام تختبر أداة في الهند

تختبر شركة فيسبوك أداة Reels الخاصة بمنصة مشاركة الصور إنستغرام في الهند، بحيث تنسخ الأداة بعضاً من أفضل الميزات المعروفة لتطبيق تيك توك TikTok، وذلك بعد أيام فقط من حظر الحكومة الهندية لتطبيق تيك توك مع 58 تطبيقاً صينياً آخر.

وتُعد Reels بمثابة أداة لتعديل الفيديو مصممة للسماح للأشخاص بصناعة مقاطع فيديو قصيرة المدة – 15 ثانية – على غرار تيك توك.

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كما يمكن لمستخدمي الأداة تسجيل مقاطع فيديو وضبط سرعتها وتزويدها بالموسيقى أو استعارة الصوت من مقاطع فيديو خاصة بالآخرين، على غرار ميزة Duet في تطبيق تيك توك. ويمكن مشاركة هذه المقاطع ضمن قصص إنستغرام أو إرسالها عبر الرسائل المباشرة أو نشرها في قسم ضمن علامة التبويب "استكشف" يسمى Top Reels.

إلى ذلك أفادت التقارير بأن بعض مستخدمي إنستغرام في الهند قد بدأوا بالفعل بتلقي الأداة الجديدة من خلال تحديث، فيما أكد متحدث باسم فيسبوك أن الشركة تخطط لإطلاق الأداة على نطاق أوسع.

طريقة ممتعة للتعبير

وقال المتحدث: "نحن نخطط لبدء اختبار نسخة محدثة من أداة Reels في المزيد من البلدان"، مضيفاً: "تمثل Reels طريقة ممتعة وخلاقة للناس للتعبير عن أنفسهم والتسلية، ونحن متحمسون لتقديم هذه النسخة الجديدة إلى المزيد من مجتمعنا العالمي، ولا توجد في الوقت الحالي خطط أخرى لمشاركة تاريخ الإطلاق أو البلدان".

كما عانت الأداة من عملية طرح بطيئة نسبياً في جميع أنحاء العالم بعد إطلاقها الأولي كاختبار في البرازيل العام الماضي على كل من (iOS) وأندرويد. واختارت المنصة البرازيل كسوق اختبار استراتيجي للأداة الجديدة لأنها بلد تحظى فيه القصص والموسيقى بشعبية كبيرة.

إلى ذلك ذكرت المعلومات الصادرة في الشهر الماضي أن الأداة توسعت إلى فرنسا وألمانيا. وأعلنت فيسبوك حديثاً عن إغلاق تطبيق الفيديو المستقل على غرار تيك توك Lasso، مع تكهنات بأن ذلك جاء نتيجة الإطلاق القادم لأداة Reels.

نجاح كبير

وحققت منصة مشاركة الفيديو المملوكة لشركة فيسبوك نجاحاً كبيراً في عام 2016 مع ميزة القصص المستنسخة من تطبيق سناب شات Snapchat.

يشار إلى أن فيسبوك حريصة جداً على مواجهة الصعود السريع لتطبيق تيك توك، إذ بالإضافة إلى إطلاق Lasso، فقد كشف مارك زوكربيرغ عن طموحات فيسبوك فيما يتعلق بالتطبيق الصيني عبر تسريبات ظهرت في شهر أكتوبر. ولفت الرئيس التنفيذي لفيسبوك حينئذ إلى أن الشركة قد تلجأ إلى تجنيد إنستغرام في المعركة ضد التطبيق الصيني، ومن المؤكد أن الوقت مناسب الآن لمنافسي تيك توك للانقضاض عليه.