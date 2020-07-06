"واتساب" يصدر 4 مزايا جديدة.. تعرف عليها!

في أحدث إصدار من تطبيق "واتساب بيتا" ظهرت بعض المزايا الجديدة التي سيتم طرحها لجميع المستخدمين في الفترة القادمة، بما في ذلك الملصقات الجديدة.

وظهرت في الإصدار التجريبي الحالي من التطبيق الشهير، مزايا جديدة تمكنا بالفعل من مراجعتها على موقع WABetaInfo.com، كما يقدم واتساب الآن بعض المزايا الجديدة بشكل رسمي على مدونته.

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الملصقات المتحركة:

كان مستخدمو واتساب قادرين على إرسال الصور بسهولة في الدردشات، ومع ذلك، لم تكن الملصقات المتحركة متوفرة حتى الآن، سيقدم واتساب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة في الأسابيع المقبلة حيث ستشمل صورًا متحركة.



رموز QR

حتى اللحظة، تتم إضافة جهة الاتصال في التطبيق عن طريق حفظ رقم هاتف جهة الاتصال، لكن واتساب يقدم الآن رموز (QR) التي تسمح بمسح جهة الاتصال بسرعة، لهذا الغرض، يقدم التطبيق علامة تبويب جديدة في القائمة، والتي تعرض رمز (QR) الخاص بك أو تسمح لك بمسح رموز (QR). من أجل مسح رموز (QR) الأخرى، يجب منح التطبيق الوصول إلى الكاميرا.



الوضع المظلم

يجب أن يكون معظم المستخدمين قد استلموا هذه الميزة بالفعل، كما سيحصل (WhatsApp Web) على الوضع المظلم الذي كان متاحًا لمستخدمي أندرويد وiOS. لذلك سيكون لتطبيق سطح المكتب أخيرًا مظهرًا خافتًا لطيفًا يتناسب مع التطبيق.

المكالمات الجماعية

بعد أن زاد التطبيق عدد المشاركين في مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيسبوك المالكة للتطبيق على تحسين المكالمات الجماعية، في المستقبل، سيكون من الممكن النقر مع الاستمرار على شريك المحادثة في محادثات الفيديو لعرضه في وضع ملء الشاشة. بالإضافة إلى ذلك، تحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بنقرة واحدة.