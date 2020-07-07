شاحن لاسلكي من سامسونغ يعقم الأجهزة

أعلنت شركة سامسونغ عن شاحن لاسلكي جديد بقوة 10 واط يعمل على تعبئة بطارية هاتفك أثناء تعقيم الجهاز باستخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية.

وتقول الشركة: إن ضوء الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن يقتل 99 في المئة من البكتيريا والجراثيم، وذلك بالرغم من أن المواد التسويقية لا تذكر كونه قادرًا على قتل الفيروس التاجي الجديد المسؤول عن الوباء العالمي الحالي.

وظهرت أخبار الشاحن اللاسلكي لأول مرة الأسبوع الماضي من خلال موقع سامسونج في تايلاند، لكن الشركة الكورية الجنوبية أعلنت الآن عن المنتج عالميًا.

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وظهرت في الوقت الحالي صفحات للمنتج في متاجر سامسونغ الألمانية والرومانية والسنغافورية، بحيث يتم بيع المنتج في ألمانيا مقابل 58.38 يورو (نحو 65 دولارًا).

ويأتي هذا الإعلان في وقت يشعر فيه الناس بالقلق بشكل خاص من انتشار فيروس كورونا.

وبينما تزداد المنتجات التي تدعي أنها تنظف هاتفك وتقتل الفيروس، لكن هذه المنتجات، من منظور علمي، غير قادرة على أن تضمن السلامة، وليست بديلاً لغسل يديك، وارتداء القناع، ومراقبة التباعد الاجتماعي.

وقالت الشركة: "أصبحت النظافة الشخصية في عالم اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى، وللمساعدة في مكافحة انتشار البكتيريا والجراثيم، فإننا نقدم جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية الجديد مع ميزة الشحن اللاسلكي".

وجرى تصنيع جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية بواسطة شركة (Samsung C&T)، وهي شريك في برنامج شراكة ملحقات الهاتف المحمول من سامسونج (SMAPP).

ويتوفر الجهاز عبر متاجر مختارة عبر الإنترنت ومتاجر البيع بالتجزئة بدءًا من شهر يونيو، وذلك للسماح للمستخدمين بتطهير الهاتف الذكي وسماعات الأذن والنظارات خلال 10 دقائق فقط، أينما كنت.

وصممت سامسونج الجهاز ليلائم مجموعة متنوعة من أحجام الأجهزة، وذلك حتى تتمكن من تعقيم العديد من المنتجات التي تستخدمها بكثرة.

ويتميز جهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية بإضاءة مزدوجة تعمل على تعقيم السطح العلوي والسفلي للعناصر الموجودة في الداخل، كما أن الجهاز يتميز بتصميم أنيق وبسيط، مما يسمح لك بتخزينه في أي مكان في المنزل.

ويُعد الجهاز سهل الاستخدام، ويأتي مع زر واحد لتشغيل وظيفة الأشعة فوق البنفسجية أو إيقاف تشغيلها.

وعلاوة على ذلك، يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائيًا بعد 10 دقائق لتجنب إتلاف الجهاز، ويمكن لجهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية أيضًا شحن جهازك لاسلكيًا في الوقت نفسه.

يذكر أن العملاقة الكورية الجنوبية تقدم أيضًا خدمة تعقيم مجانية (Galaxy Sanitizing) من خلال مراكزها للخدمة ومتاجرها في بلدان مختارة حول العالم، وتعتمد الخدمة على استخدام ضوء الأشعة فوق البنفسجية لتنظيف الجهاز.