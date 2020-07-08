أميركا تحقق في مزاعم انتهاك "تيك توك" خصوصية الأطفال

تحقق لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل في الولايات المتحدة في مزاعم أن تطبيق "تيك توك" تقاعس عن الالتزام باتفاق أُبرم في 2019 بهدف حماية خصوصية الأطفال، حسب ما أكده مصدران لوكالة "رويترز".

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وقال مسؤول في مجموعة للسياسة التقنية في ماساتشوستس ومصدر آخر إنهما شاركا في مؤتمرات عبر الهاتف مع مسؤولي لجنة التجارة الاتحادية ووزارة العدل لمناقشة اتهامات بأن التطبيق الصيني لمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تقاعس عن الالتزام بالاتفاق المعلن في فبراير/شباط 2019.

وكان "مركز الديمقراطية الرقمية" وحملة "من أجل طفولة خالية من التجارة" وآخرون قد طلبوا في مايو/أيار الماضي من لجنة التجارة الاتحادية النظر في مزاعم عدم قيام "تيك توك" بحذف مقاطع الفيديو والمعلومات الشخصية لمستخدمين عمرهم 13 عاماً أو أقل كما تم الاتفاق عليه سابقاً.

من جهته، قال متحدث باسم "تيك توك" إن القيميين على التطبيق "يأخذون السلامة على محمل الجد لجميع مستخدمينا"، مضيفاً أن التطبيق في الولايات المتحدة "يستوعب المستخدمين تحت سن 13 عاما في تجربة تطبيق محدودة تقدم حماية إضافية للأمان والخصوصية مصممة خصيصاً للمستخدمين الأصغر سناً".