طريقة نطق الاسم بشكل صحيح على فيسبوك

أضافت منصة لينكدإن ميزة جديدة إلى ملفات تعريف المستخدمين؛ تتيح للمستخدم خيار تسجيل مقاطع صوتية مدتها 10 ثوانٍ للسماح للمستخدمين الآخرين بمعرفة كيفية نطق أسمائهم، لكن هذه الميزة متوفرة على منصة فيسبوك منذ مدة.

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ويتيح لك إضافة دليل صوتي في حسابك على فيسبوك إمكانية إضافة تسجيل صوتي لاسمك على ملفك الشخصي. ويمكن للأشخاص تشغيل دليل النطق هذا لسماع كيفية نطق اسمك.

كيف يمكنني إضافة دليل لنطق اسمي على فيسبوك بشكل صحيح باستخدام سطح المكتب؟

• انقر على إشارة السهم المتجه لأسفل في أعلى الزاوية اليسرى من صفحة فيسبوك.

• حدد عرض ملفك الشخصي.

• انقر على حول، ثم انقر على (معلومات تفصيلية عنك) في القائمة اليمنى.

• انقر على (إضافة نطق الاسم) أسفل نطق الاسم.

• حدد صيغة منطوقة مقترحة لاسمك الأول واسم عائلتك أو اكتب الصيغة التي تريدها، ثم انقر على حفظ.

• انقر على (زر التشغيل) في الجانب الأيسر من أي (نُطق) للتأكد من نُطقه بالطريقة التي تريدها.

كيف يمكنني إضافة دليل لنطق اسمي باستخدام هاتف أندرويد؟

• من قسم آخر الأخبار في صفحة فيسبوك لديك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى.

• مرر لأسفل واضغط على (عرض معلومات عنك).

• مرر لأسفل لتصل إلى (نطق الاسم) ثم اضغط على (إضافة نطاق الاسم).

• اضغط لتحديد نُطقك، ثم اضغط على (حفظ).

كيف يمكنني إضافة دليل لنطق اسمي باستخدام هاتف آيفون؟

• من قسم آخر الأخبار في صفحة فيسبوك لديك، اضغط على صورة ملفك الشخصي في أعلى الزاوية اليمنى.

• اضغط على عرض المعلومات في قسم (نبذة عن).

• مرر لأسفل لتصل إلى (نطق الاسم) ثم اضغط على (إضافة نطاق الاسم).

• اضغط لتحديد نُطقك، ثم اضغط على (حفظ).

•يذكر أن الصيغ المنطوقة للاسم ستظهر للجميع، ولا تتوفر هذه الميزة حاليًا في كل المواقع.