آبل تطلق بودكاست إخباري يومي

دخلت شركة آبل السوق المزدحمة للأخبار الصوتية اليومية عبر إطلاق برنامج بودكاست (Podcast) يومي، حيث تراهن عملاقة التكنولوجيا على العملاء الذين يرغبون في الاستماع إلى الأخبار على أجهزتهم، وليس فقط قراءتها.

وأعلنت الشركة المصنعة لهواتف آيفون عن البرنامج الجديد إلى جانب أخبار أخرى عن القصص الصوتية القادمة إلى (Apple News) ومجموعات (Apple News) المحلية، بالإضافة إلى إصدار (iOS 13.6).

وتُعد ملفات البودكاست بمثابة سلسلة من الملفات الصوتية الرقمية المنطوقة التي يمكن للمستخدم تنزيلها على جهاز شخصي للاستماع إليها بسهولة.

وستبدأ آبل بإنتاج موجزها الإخباري اليومي، واستعانت بمحرري (Apple News) – (شوميتا باسو) Shumita Basu و (دوارتي جيرالدينو) Duarte Geraldino – للعب أدوار المضيفين المشاركين للبرنامج، الذي يطلق عليه (Apple News Today).

ومن المفترض إطلاق الحلقات الجديدة، التي تستغرق من سبع إلى ثماني دقائق، من الاثنين إلى الجمعة، وسيكون البرنامج متاحًا حصريًا من خلال (Apple News) و (Apple Podcasts) في الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا.

وبالإضافة إلى ذلك، ستصدر آبل 20 قصة صوتية أسبوعيًا من خلال (Apple News Plus) يرويها ممثلون محترفون، وستكون متاحة فقط لمشتركي (Apple News Plus) في الولايات المتحدة عند الإطلاق.

وستكون هناك مقاطع بودكاست طويلة مُروجة، بحيث يجري نشرها عبر منافذ كبيرة، مثل (Esquire) و (GQ) ومجلة (New York) و (Vanity Fair)، ويتم تعويض الناشرين على أساس المشاركة.

ويمكن الوصول إلى قصص وأخبار (Apple Today) من خلال علامة التبويب الصوتية الموجودة في أسفل تطبيق الأخبار، ويدعم نظام (CarPlay) أيضًا هذه الميزات الصوتية، مما يعني أنه يمكن للأشخاص الاستماع إليها أثناء القيادة.

وفيما يتعلق بالأخبار غير الصوتية، تقول آبل: إنها ستطلق أخبارًا محلية منظمة في منطقة الخليج وهيوستن ولوس أنجلوس ونيويورك وسان فرانسيسكو لتغطية أخبار المجتمع المحلي.

ويشكل برنامج (Apple News Today) أول دخول رئيسي لشركة آبل في مجال إنتاج البودكاست وتنسيق الأخبار اليومية المزدحم.

موضوع يهمك قال مكتب الاتصال لحكومة الإمارات، اليوم الخميس، إنه تقرر إطلاق مسبار الأمل إلى المريخ بين 20 و22 يوليو تموز كموعد مبدئي،... الإمارات: إطلاق المسبار إلى المريخ ما بين 20 و22 يوليو الخليج العربي

وتصدر صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) برنامجها الشهير (The Daily)، بينما تصدر فوكس ميديا (Vox Media) برنامج (Today Explained)، ولدى صحيفة وول ستريت جورنال (Wall Street Journal ) برنامج (The Journal).

ولطالما كانت شركة آبل هي اللاعب المهيمن في مجال البودكاست، لكن خدمة سبوتيفاي (Spotify) تتنافس على حصة أكبر من خلال التركيز على صفقات بودكاست حصرية مع أسماء كبيرة لتنمية منصتها.

وتجذب هذه المنتجات الجديدة مزيداً من الانتباه إلى آبل كمشغل صوتي – ليس فقط لأكثر من 125 مليون شخص في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا ممن يستخدمون (Apple News) شهريًا، بل لأي شخص يمتلك هاتف آيفون.