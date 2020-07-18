تويتر تحقق.. وصحيفة: المخترقون شباب لا صلة لهم بالجريمة المنظمة

قالت شركة "تويتر"، السبت، إن عملية الاختراق الإلكتروني التي وقعت لأنظمتها الأسبوع الماضي أتاحت للمهاجمين تنزيل معلومات مما يصل إلى 8 حسابات، لكنها قالت إن كل تلك الحسابات ليست رسمية، فيما ذكرت صحيفة أميركية أن منفذي عملية القرصنة على "تويتر" أصدقاء شباب لا تربطهم صلة بالجريمة المنظمة.

وأضافت شركة "تويتر" أن المتسللين استهدفوا 130 حسابا وتمكنوا من تغيير كلمات المرور والسيطرة على 45 منها ونشر تغريدات من تلك الحسابات.

وقالت "تويتر" في أحدث بياناتها، إن المتسللين "احتالوا على عدد صغير من الموظفين" للحصول على أدوات دعم داخلي استخدموها في عملية الاختراق.

وذكرت الشركة أنها تحتفظ بسرية بعض التفاصيل لأنها تواصل التحقيق، وكررت أنها تعمل بالتعاون مع أصحاب الحسابات المتضررة.

يأتي ذلك فيما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" New York Times، الجمعة، أن قراصنة متورطين في اختراق حسابات على "تويتر" في وقت سابق من هذا الأسبوع هم أصدقاء شباب ليس لديهم روابط بالجريمة المنظمة أو الحكومات.

وبدأ الهجوم الذي يحقق فيه "تويتر" والشرطة الفيدرالية برسالة على سبيل المزاح بين القراصنة على منصة "ديسكورد"، وهي خدمة دردشة شعبية لدى ممارسي اللعب عبر الإنترنت وفقا للصحيفة.

وأوضحت الصحيفة، أنها قابلت 4 أشخاص شاركوا في عملية القرصنة وعرضوا صورا لشاشاتهم تدعم روايتهم.

وتابعت أن "المقابلات تشير إلى أن الهجوم الإلكتروني لم يكن من تنظيم دولة مثل روسيا أو مجموعة معقّدة من القراصنة".

وأشارت إلى أنه "بدلا من ذلك، نفذه شباب، يقول أحدهم إنه يعيش في المنزل مع والدته، تعرفوا على بعضهم بعضا بسبب هوسهم بامتلاك أسماء غير عادية يستخدمونها لولوج اللعب الإلكترونية".

وقد أثارت عملية قرصنة ضخمة لحسابات شخصيات بارزة، من إيلون ماسك إلى جو بايدن، تساؤلات بشأن أمن هذه المنصة التي تشكّل منبرا للسياسيين قبيل الانتخابات الأميركية المقبلة في نوفمبر.

وقالت "تويتر" في تغريدة: "بناء على ما نعرفه حتى الآن، نعتقد أن ما يقرب من 130 حسابا استهدفها المقرصنون بطريقة ما كجزء من الحادث".

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وتابعت: "بالنسبة إلى مجموعة فرعية صغيرة من هذه الحسابات، تمكن المهاجمون من السيطرة عليها ثم إرسال تغريدات من تلك الحسابات".

وأمهل بعض هذه التغريدات المزوّرة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كلّ متابع لهذه الحسابات 30 دقيقة لكي يرسل إلى عنوان محدّد مبلغا بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.

وقالت "تويتر": "رصدنا ما نعتقد أنه هجوم هندسي منسق من أشخاص نجحوا في استهداف عدد من موظفينا القادرين على الدخول إلى أنظمة داخلية وأدوات".

وأضافت الشركة أن المقرصنين "استخدموا قدرة الدخول هذه للتحكم بالعديد من الحسابات التي تحظى بمتابعة كبيرة".