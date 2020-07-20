لهذه الأسباب.. استخدم تطبيق "غوغل" دو بدلًا من زوم!

في حين أن تطبيق مكالمات الفيديو (زوم) Zoom قد يكون التطبيق الأكثر شهرة في عام 2020 بعد صعوده السريع مع توجه الأشخاص للعمل من المنزل بسبب تفشي فيروس كورونا، ولكن إذا كنت تتطلع إلى استعمال تطبيق لمكالمات الفيديو فقط للدردشة مع أفراد العائلة والأصدقاء فإن تطبيق (غوغل دو) Google Duo هو في الواقع خيار رائع للغاية، للعديد من الأسباب.

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فيما يلي 3 أسباب لاستخدام Google Duo بدلًا من Zoom للتواصل مع العائلة والأصدقاء:

1- سهولة الاستخدام:

إذا كان لديك هاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد، فإن استخدام تطبيق (غوغل دو) سيكون أكثر من مناسب لك، حيث يتميز التطبيق بالبساطة وسهولة الاستخدام، بمجرد تسجيل الدخول والموافقة على طلب الأذونات اللازمة ستكون مستعدا للدردشة مع عائلتك أو أصدقائك الذين لديهم التطبيق.

كما يمكن تثبيت التطبيق في أي جهاز تقريباً، مثل: هواتف أندرويد، وآيفون، والشاشات الذكية، وحتى يمكنك استخدامه عبر متصفح الويب حيث لا يتطلب رقم هاتف، كما ستجد أن واجهة التطبيق بسيطة للغاية، كل ما عليك فعله هو كتابة رقم الهاتف في الحقل المخصص لذلك لبدء المكالمة، أو يمكنك النقر على جهة اتصال موجودة سابقاً في هاتفك للاتصال بها.

هذه البساطة مناسبة للجميع، ويمكن أن تكون ضرورية خاصة للمستخدمين الذين ليس لديهم مهارات تقنية، مثل: كبار السن.

2- التطبيق يدعم الكثير من الميزات:

يدعم تطبيق غوغل دو مكالمات الفيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركاً في الوقت نفسه، بالإضافة إلى المزيد من الميزات الأخرى، مثل: تشفير المكالمات بتقنية (من طرف إلى طرف) بحيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إلى محتوى مكالماتك حتى شركة غوغل نفسها.

كما يحتوي التطبيق على ميزة وضع الإضاءة المنخفضة التي تتيح لك رؤية المشاركين بغض النظر عن مستوى إضاءة البيئة المحيطة بهم، ودعم التحدث في الوضع الرأس أو الأفقي، وفلاتر الواقع المعزز، وإمكانية ترك رسائل فيديو للأشخاص الآخرين إذا لم يكن لديك وقت للتحدث.

3- جودة المكالمات:

يتفوق تطبيق (غوغل دو) بشكل كبير على تطبيقات مكالمات الفيديو الأخرى، فيما يتعلق بجودة الفيديو وخاصة عندما تكون شبكة الاتصال ضعيفة، حيث يقلل التطبيق بسلاسة من استهلاك البيانات للحفاظ على أعلى جودة للمكالمة.

كما يمكنك التبديل إلى وضع الصوت فقط إذا وجدت أن الشبكة متقطعة أو ضعيفة في منطقتك، ويقوم التطبيق أيضاً التنقل بين اتصال الواي فاي وبيانات الهاتف بسلاسة دون فقدان الاتصال حتى تتمكن من مواصلة الدردشة في أي وقت.

التطبيق متاح مجانًا لمستخدمي أجهزة أندرويد في غوغل بلاي، ولمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد في آب ستور، كما يتوفر منه إصدار للويب.