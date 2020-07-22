تسريب مواصفات Galaxy Note 20 Ultra القادم

من المتوقع أن يصل هاتف شركة سامسونغ الرائد (Galaxy Note 20 Ultra) في 5 أغسطس، وقد ظهر الجهاز الرائد في العديد من التسريبات السابقة، لكن التسريب الحالي يوضح بشكل كامل مواصفات (Galaxy Note 20 Ultra) القادم، مما يمنحنا صورة مفصلة للغاية.

ووفقًا للمدونة الألمانية (WinFuture)، فإن جهاز (Galaxy Note 20 Ultra) يأتي بشاشة من نوع (Dynamic AMOLED Infinity-O) بقياس 6.9 إنش وبدقة 3200×1440 بكسل وبتنسيق 19.3:9 وتوفر 508 بكسل لكل إنش مع معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز من خلال التحكم الديناميكي.

وهناك فتحة في الوسط للكاميرا الأمامية بدقة 10 ميغابكسل مع تركيز تلقائي ثنائي البكسل وقارئ بصمات الأصابع تحت الشاشة للمقاييس الحيوية، وسيكون (Galaxy Note 20 Ultra) أول هاتف ذكي يحتوي على زجاج الحماية (Gorilla Glass 7).

وفيما يتعلق بالجزء الخلفي، فإن الجهاز يأتي بكاميرا ثلاثية تشتمل على عدسة رئيسية بدقة 108 ميغابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 12 ميغابكسل وعدسة تلفوتوغرافي بدقة 12 ميغابكسل.

وتسجل الكاميرا الأساسية مقاطع فيديو بدقة 8K وتأتي مزودة بخاصية التركيز البؤري التلقائي الشامل والليزر، في حين تحتوي الكاميرا المقربة على عدسة على غرار (Periscope) توفر تكبيرًا بصريًا بقدرة 5x وتكبيرًا رقميًا (Space Zoom) بقدرة 50x.

وقررت العملاقة الكورية الجنوبية التخلي عن التكبير الرقمي (Space Zoom) بقدرة 100x الذي ظهر ضمن هاتف (Galaxy S20 Ultra).

وبحسب مواصفات (Galaxy Note 20 Ultra)، فإنه يتضمن معالج (Exynos 990) في أوروبا، مع 12 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، و 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية من نوع (UFS 3.1)، بالإضافة إلى فتحة بطاقة (microSD) لتوسيع التخزين.

وعلى الجانب البرمجي، فإن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10 مع واجهة المستخدم (One UI 2)، ويحصل أيضًا على مزامنة (OneNote) التلقائية والألعاب السحابية المحسنة عبر (Project xCloud) بفضل الشراكة مع مايكروسوفت.

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وبالإضافة إلى ذلك، سيتمكن مستخدمو (Galaxy Note 20 Ultra) من الوصول إلى 90 لعبة عبر (Xbox Game Pass)، مما يجعله بمثابة منصة محمولة للألعاب.

زودت شركة سامسونغ الهاتف ببطارية بسعة 4500 ميلي أمبير، يمكن شحنها من 0 في المئة إلى 50 في المئة خلال 30 دقيقة باستخدام الشاحن المرفق.

وتشمل الميزات الأخرى قلم (S Pen) الإلكتروني مع وقت استجابة 9 ميلي ثانية، ودعم شبكات الجيل الخامس (5G)، ومنفذ (USB-C 3.2) و (Bluetooth 5) و (NFC) و (Wi-Fi 6) و (GPS) مزدوج التردد، ومنصة (Samsung DeX)، ومعيار (IP68)، والشحن اللاسلكي، ومكبر صوت ستيريو من (AKG).