لحماية خصوصيتك.. اغلق محادثات مسنجر بـFace ID

ضمن جهودها لحماية خصوصية المستخدمين والأمان، أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، عن إضافة مزايا جديدة لتطبيق التراسل الفوري التابع لها مسنجر.

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وقالت عملاقة التواصل الاجتماعي الأميركية في تدوينة: "إن الخصوصية هي في صميم (Messenger) – حيث يمكنك أن تعبر عن نفسك مع الأشخاص المهمين لديك، سواء كان ذلك من خلال رسالة، أو محادثة مرئية، أو مكالمة، أو غرفة مسنجر". وأضافت: "نعلن اليوم عن ميزات جديدة للخصوصية والأمان تمنحك المزيد من التحكم"، وإذا كنت مترددًا في تسليم هاتفك إلى صديقك خوفًا من قراءة رسائلك المباشرة، فيمكنك الآن على الأقل قفل محادثات فيسبوك مسنجر الخاصة بك باستخدام Face ID على هاتف آيفون أو جهاز آيباد.

وطرحت للتو قفل التطبيق (App Lock)، وهو إعداد خصوصية اختياري في تطبيق فيسبوك مسنجر يخفي محادثاتك بعد فترة زمنية محددة، والطريقة الوحيدة للوصول إليها بعد تلك النقطة هي عبر ميزة Face ID أو (Touch ID) أو عن طريق إدخال رمز المرور الخاص بك.

لتمكين (App Lock):

• افتح فيسبوك مسنجر وانقر فوق رمز ملف التعريف الخاص بك في أعلى الزاوية اليسرى ثم اضغط على الخصوصية.

• اضغط على قفل التطبيق (App Lock).

• قم بالتبديل إلى الخيار الذي يطلب Face ID ومن هناك يمكنك تحديد الفترة الزمنية التي سيتم بعدها قفل مسنجر، حيث يمكنك اختيار قفل التطبيق بعد دقيقة واحدة أو بعد 15 دقيقة أو بعد ساعة، حيث سيتم قفل التطبيق واتباع الإجراءات التي قمت بتحديدها بعد مغادرة التطبيق على الفور.

• انقر فوق موافق في النافذة المنبثقة التي تطلب السماح لتطبيق مسنجر باستخدام ميزة Face ID.

• في المرة التالية التي تفتح فيها التطبيق بعد الفترة الزمنية المحددة، سيطلب تشغيل مصادقتك.

إذا كنت لا ترى الخيار في إعدادات الخصوصية، فتأكد من أن تطبيق مسنجر محدّث أو حاول الخروج من التطبيق وقم بإعادة تشغيله، وفي حين أن (App Lock) متاح فقط على تطبيق مسنجر في نظام (iOS)، تقول فيسبوك إن الميزة ستأتي إلى نظام أندرويد في الأشهر القليلة المقبلة.