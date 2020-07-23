"اليوم الأسود".. تويتر تعلن جديداً عن مجزرة القرصنة

لا تزال شركة تويتر تحقق بخفايا ما لقب باليوم الأسود أو "الأربعاء الأسود" حين استهدفت عملية قرصنة عشرات الحسابات الشهيرة، طارحة آلاف التساؤلات حول معايير حفظ بيانات المستخدمين التي يتبعها موقع التغريد الشهير.

وفي جديد تحقيقات "العصفور الأزرق"، أعلنت تويتر، الخميس، أن عملية القرصنة التي حصلت مستهدفة 136 حسابا لشخصيات معروفة على المنصة، ربما تمكنت من الوصول إلى بعض الرسائل الخاصة لـ 36 حسابا، من بينهم مسؤول منتخب في هولندا.

To recap:

🔹130 total accounts targeted by attackers

🔹45 accounts had Tweets sent by attackers

🔹36 accounts had the DM inbox accessed

🔹8 accounts had an archive of “Your Twitter Data” downloaded, none of these are Verified — Twitter Support (@TwitterSupport) July 23, 2020

وأوضحت الشركة في منشور على حساب الدعم الخاص بالمنصة على تويتر أنها لم تعثر على أي أدلة أو معطيات تشي بإمكانية الوصول إلى رسائل مسؤولين منتخبين آخرين.



كما أشارت إلى أن "القراصنة" تمكنوا من الحصول على إيميلات وأرقام هواتف لبعض الحسابات المخترقة.

مشاهير وبيتكوين!

وكانت حسابات رسمية تابعة لعدد من الشخصيات البارزة في الولايات المتحدة، من أمثال بيل غيتس وباراك أوباما وجو بايدن وإيلون ماسك وجيف بيزوس، وكبريات الشركات الأميركية مثل آبل وأوبر، تعرضت لعملية قرصنة ضخمة، عصر الأربعاء الماضي (15 يوليو)، تمكن خلالها مقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي تلك الحسابات إلى إرسال مبالغ بعملة "بيتكوين" الرقمية مع وعد بمضاعفتها.

وأمهل بعض هذه التغريدات المزورة، التي ما لبث أصحاب الحسابات المستهدفة بعملية القرصنة أن حذفوها، كل متابع في حينه 30 دقيقة، لكي يرسل إلى عنوان محدد مبلغاً بعملة البيتكوين ليحصل مقابلها على ضعف هذا المبلغ.