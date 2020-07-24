"بدون لايك".. تصميم جديد من فيسبوك

تختبر صفحات موقع "فيسبوك" الشهير، تصميما جديدا من شأنه، إزالة عداد الإعجابات أو "زر اللايك"، بحيث يقدم التصميم الجديد تخطيطًا أنظف وأكثر قابلية للقراءة، ويسهل على أولئك الذين يقومون بإدارة الصفحات استخدامها وإدارتها.

وتم اختبار هذه الميزات وغيرها في البداية مع نسبة صغيرة من الشخصيات العامة على التطبيق المحمول، لكن يتم الآن توسيعها لتشمل مجموعة أوسع من صفحات التطبيق.

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وتشمل الشخصيات العامة المشاركة في الاختبار في الوقت الحالي الممثلين والمؤلفين والمبدعين ومجموعة صغيرة من الكيانات الإعلامية.

كما يظهر للصفحات المضمنة في الاختبار خيار من أجل الاشتراك في تجربة تجربة جديدة عند تسجيل الدخول عبر الهاتف المحمول.

وتقول شركة فيسبوك: إنها توسع الاختبار الآن ليشمل نسبة صغيرة من صفحات الأعمال باللغة الإنجليزية أيضًا.

وتهدف فيسبوك من خلال التصميم ومجموعة الميزات المحدثة إلى جعل استخدام الصفحات أقل تعقيدًا، وهو أمر يمكن أن يمثل مشكلة.

كما تقر عملاقة التواصل الاجتماعي الآن بالحاجة إلى تبسيط استخدام الصفحات مع استمرار العديد من الأشخاص في ممارسة التباعد الاجتماعي واختيار التواصل مع مجتمعاتهم عبر الإنترنت بدلاً من ذلك.

ويهدف تنسيق الصفحة الجديد إلى تسهيل رؤية زوار الصفحة للمعلومات الأساسية، مثل السيرة الذاتية للصفحة والمشاركات.

يشار إلى أن التصميم الجديد يتجاهل الإعجابات بالصفحة وزر الإعجاب، وبدلاً من ذلك، ستعرض الصفحة فقط زر المتابعة وعداد المتابعين.

ويعكس هذا التغيير مدى الوصول الحقيقي للصفحة بشكل أفضل، إذ إن الكثير من الناس أعجبتهم صفحات مختلفة على مر السنين، لكن بعد ذلك قاموا بإلغاء متابعتهم من موجز آخر الأخبار لأنهم أصبحوا بعيدين عن اهتمامهم.

في الوقت نفسه، يشير عدد المتابعين إلى عدد الأشخاص الذين يحصلون على التحديثات من تلك الصفحات ضمن موجز آخر الأخبار.

هذا وأدى وجود كلا الخيارين إلى عملية أكثر تعقيدًا حيث إن إعجاب المستخدم بالصفحة يؤدي إلى متابعتها بشكل تلقائي، لكن يمكن للشخص بعد ذلك التراجع عن هذا المتابعة عبر تغيير الإعدادات في أي وقت.

إلى ذلك، يجد مالكو الصفحة أن ذلك مربك وغير مفيد لأنهم يريدون التفاعل مع المتابعين المهتمين فعلاً بالصفحة ومحتوياتها.

في حين، سيتمكن مالكو الصفحات من التواصل بشكل أفضل مع المتابعين من خلال الانتقال بسرعة بين الحساب الشخصي والصفحات العامة التي يديرونها عندما يرغبون في التعليق أو الرد على المشاركات.

وفيما يتعلق بإدارة الصفحة، سيكون بإمكانهم تعيين أذونات وصول المشرف وإدارتها بشكل أوضح بناءً على مهام محددة من خلال شاشة تعديل الوصول المحدثة، حيث يمكن للمالكين التبديل بين مهام إدارية معينة وإيقاف تشغيلها.

ويهدف التحديث أيضًا إلى تسهيل الانتقال إلى قسم إحصاءات الصفحة، وهو المكان الذي يتتبع فيه مالكو الصفحة التحليلات المتعلقة بأداء الصفحة، وسيتمكن مالكو الصفحة الآن من الوصول إلى هذه الإحصاءات من الصفحة نفسها.

وضمن قسم الإحصاءات، سيتمكنون من الوصول إلى مجموعة من الإحصاءات المضافة حديثًا، من ضمنها المشاركات الأفضل أداءً ومقياسًا جديدًا يظهر تفاعل جمهور الصفحة مع حساب إنستغرام المتصل بها.