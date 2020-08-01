غوغل تطلق هاتف Pixel 4a الاثنين القادم

أضافت شركة غوغل صفحة تشويقية إلى متجرها الإلكتروني (غوغل ستور) Google Store، وقالت إن هاتفًا جديدًا – يُتوقع أن يكون (بكسل 4أي) Pixel 4a – سيُطلق في 3 آب/ أغسطس.

ويُتوقع على نطاق واسع أن الهاتف الجديد سيكون خليفة (بكسل 3أي) Pixel 3a، الذي أُطلق العام الماضي مقابل 399 دولارًا أميركيًا، ولكنه يقدم بعض المواصفات المتقدمة التي امتاز هاتف (بكسل 3) Pixel 3 الأعلى سعرًا، مثل الكاميرات المتقدمة.

ومع أن غوغل لم تتمكن من إحداث طفرة كبيرة في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، الذي تهيمن عليه شركتا آبل، وسامسونغ، إلا أن هواتف بكسل المنخفضة التكلفة ساعدتها على زيادة المبيعات.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة غوغل، سوندار بيتشاي، في شهر تموز/ يوليو 2019 خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني من عام 2019: "مع إطلاق (بكسل 3أي) في أيار/ مايو، ارتفعت مبيعات وحدات بكسل الإجمالية في الربع الثاني بأكثر من الضعف على أساس سنوي".

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ولكن هذا العام سيتنافس (بكسل 4أي) مباشرةً مع هاتف (آيفون إس إي) الجديد من آبل، الذي يقدم المعالج القوي ذاته الموجود في هواتف (آيفون 11) الرائدة وميزات إضافية، مثل: الشحن اللاسلكي ومقاومة الماء، ويبدأ سعر آيفون إس إي من 399 دولارًا.

ويُتوقع أن يكون (بكسل 4أي) نسخة مخففة من هاتف غوغل الرائد لعام 2019 (بكسل 4)، وذلك قبل إطلاق هاتف (بكسل 5) المتوقع خلال خريف 2020.