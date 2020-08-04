سناب شات تتيح إضافة الموسيقى على غرار تيك توك

تحاول منصة سناب شات استهداف تطبيق تيك توك، وذلك من خلال اختبار ميزة جديدة تتيح لمستخدمي سناب شات إضافة الموسيقى إلى لقطات سناب، على غرار تطبيق تيك توك.

وقد تسمح هذه الميزة لسناب شات بالاستفادة من انقسام جمهور تيك توك، الذين كانوا يستكشفون تطبيقات بديلة حيث تفرض إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حظراً على شركات التكنولوجيا الصينية بسبب مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات.

وصعدت تطبيقات، مثل (Byte) و (Triller) و (Dubsmash) و (Likee) وغيرها، ضمن قائمة متاجر التطبيقات بعد بداية تحول مستخدمي تيك توك إلى تلك التطبيقات تجنبًا للحظر القادم.

وأطلقت منصة إنستغرام المملوكة لشركة فيسبوك ميزة موسيقى جديدة تسمى (Reels) لتلبية احتياجات جمهور تيك توك.

وفي حالة سناب شات، سيتمكن المستخدمون من إضافة الموسيقى إما قبل أو بعد التقاط اللقطة من قائمة للموسيقى وعدت الشركة بأن تكون قوية.

وأصبح هذا ممكنًا من خلال صفقات سناب شات مع شركاء صناعة الموسيقى، من ضمنهم (Warner Music) و (Warner Chappell) و (Universal Music) و (NMPA) و (Merlin)، الذين رخصوا موسيقاهم لاستخدامها في تطبيق سناب شات.

وعندما يتلقى الأصدقاء إحدى اللقطات الجديدة المضاف إليها الموسيقى، سيكون بإمكانهم التمرير لأعلى من أجل عرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان.

وسيكون رابط تشغيل هذه الأغنية متاحًا أيضًا، وعند النقر عليه، سيسمح للمستخدم بالاستماع إلى الأغنية الكاملة – وليس مقتطفًا – على منصة بث الموسيقى المفضلة لديه، مثل (Spotify) أو (Apple Music) أو (SoundCloud).

وتختلف هذه الطريقة عن طريقة تيك توك، حيث يؤدي النقر على رابط الموسيقى ضمن مقطع الفيديو إلى نقل المستخدمين إلى صفحة تحتوي على مقاطع أخرى استخدمت الموسيقى نفسها.

وبالرغم من أن تيك توك يفتقر اليوم إلى ميزة تربط بين المستخدم والفنان من خلال مقطع موسيقي شهير، ناهيك عن الأغنية الكاملة، لكن قوة تيك توك سمحت للمستخدمين بتعقب فنانين تيك توك المفضلين لديهم عبر خدمات البث.

وتقول سناب شات: إن ميزة الموسيقى الخاصة بها تسمح للمعجبين بتكوين اتصالات أعمق مع الفنانين والموسيقى.

كما تحدثت المنصة عن قوتها في كونها أداة للأصدقاء المقربين، مما يمنحها تأثيرًا أكبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى كيفية تقدير قاعدة المستخدمين الأصغر سنًا لتوصيات الأصدقاء.

وتصل منصة سناب شات إلى 90 في المئة من جميع الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عامًا في الولايات المتحدة، أي أكثر من منصات فيسبوك وإنستغرام ومسنجر مجتمعين.

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وبالرغم من أن تطبيق تيك توك يحظى بقاعدة مستخدمين دولية كبيرة، إلا أن سناب شات تدعي أنها تصل إلى عدد أكبر من المستخدمين الأميركيين أكثر من تويتر وتيك توك، بناءً على البيانات المتاحة للجمهور.

وقال متحدث باسم الشركة: نحن نعتمد على علاقاتنا داخل صناعة الموسيقى للبناء، ونتأكد من أن النظام البيئي الموسيقي بأكمله – الفنانين وكتاب الأغاني والناشرين وخدمات البث – يرى قيمة في شراكاتنا.

وذكرت سناب شات إنها ستطرح الميزة لمستخدمي اللغة الإنجليزية في خريف هذا العام، مع طرحها أولاً في نيوزيلندا وأستراليا اعتبارًا من اليوم.