سامسونغ تعلن عن Galaxy Note 20 وGalaxy Note 20 Ultra

أعلنت شركة سامسونغ، اليوم الأربعاء، عن هاتفيها الذكيين (غالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20، و(غالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra، اللذين يعدان الإصدار الأحدث في سلسلة هواتف (غالاكسي نوت) التي تمتاز بمواصفاتها المتقدمة، وقلمها الإلكتروني.

(غالاكسي نوت 20) Galaxy Note 20

يقدم (غالاكسي نوت 20) – الذي يزن 192 غرامًا ويأتي بسماكة 8.3 ميليمترات – شاشة من نوع Super AMOLED Plus Infinity-0 بقياس 6.7 بوصات وبدقة 2400×1800 بكسل مع دعم تقنية +HDR10، وتحتوي الشاشة ثقبًا للكاميرا الأمامية التي تأتي بدقة 10 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، وتدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل مع التصوير بزاوية 80 درجة.

وعلى ظهر الهاتف، هناك كاميرا للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة، وهي تأتي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 12 ميغابكسل أيضًا ولكنها مخصصة لدعم تقنية التركيز التلقائي الثنائي البكسل، وتقنية التثبيت البصري، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/1.8.

ويقدم (غالاكسي نوت 20) كاميرا ثالثة بدقة 64 ميجابكسل لتصوير العمق Telephoto، وهي تأتي مع فتحة عدسة f/2.0، أما الحساس الرابع فهو Space Zoom المخصص لتصوير الليل مع التقريب البصري الهجين بمعدل 3x، بالإضافة إلى دعم تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى 30x.

ويحتوي الهاتف طرازين من المعالجات الثمانية النوى المصنوعة بتقنية 7 نانومتر بتردد 3 غيغاهرتز، أو 2.7 غيغاهرتز، ومع أن سامسونغ لم تحدد أسماء طرازي المعالجين، إلا أن أحدهما هو معالج (سنابدراجون 865 بلس)، الذي يعد الأحدث من شركة كوالكوم الأميركية.

ويقدم (غالاكسي نوت 20) ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 8 غيغابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، أو 256 غيغابايت، وذلك لطراز شبكات الجيل الخامس 5G، أما طراز الجيل الرابع 4G LTE فهو يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 غيغابايت فقط. هذا؛ ويمكن توسعة ذاكرة التخزين الداخلية للطراز الأحادي شريحة الاتصال بسعة تصل إلى 1 تيرابايت.

ويحتوي الهاتف بطارية بسعة 4,300 ميلي أمبير/ الساعة تدعم تقنية الشحن السريع Super Fast Charging، التي تقول سامسونغ إنها تشحن الهاتف بنسبة 50% في غضون 30 دقيقة فقط. ويدعم الهاتف تقنية البلوتوث 5.0، ويحتوي منفذًا من نوع USB Type-C.

ويعمل الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 10، وهو يدعم مقاومة الماء والغبار وفق معيار IP68 الذي يجعله قادرًا على الصمود تحت الماء حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة. ويأتي مع حساس بصمة تحت الشاشة يعمل بالأمواج فوق الصوتية.

(غالاكسي نوت 20 ألترا) Galaxy Note 20 Ultra

يشترك هاتف (غالاكسي نوت 20 ألترا) مع (غالاكسي نوت 20) بالشكل، بالإضافة إلى بعض المواصفات، مثل: المعالج، ونظام التشغيل، ومواصفات الكاميرا الأمامية، ودعم شبكات الجيل الخامس.

ويمتاز الهاتف – الذي يزن 208 جرامات ويأتي بسماكة 8.1 ميليمترات – بأن شاشته تأتي من نوع Dynamic AMOLED 2X Infinity-O بقياس 6.9 بوصات وبدقة 3088×1440 بكسل مع دعم تقنية +HDR10، كما تمتاز بأنها تدعم معدل تحديث قدره 120 هرتز.

ويقدم (غالاكسي نوت 20 ألترا) كاميرا خلفية أولى بدقة 12 ميغابكسل للتصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة مع فتحة عدسة f/2.2، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 108 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/1.8، وتقنية التثبيت البصري OIS، أما الكاميرا الثالثة المخصصة لتصوير العمق فهي تأتي بدقة 12 ميغابكسل مع فتحة عدسة f/3.0، وهناك أيضًا حساس Space Zoom مع معدل تقريب هجين بمعدل 5x، بالإضافة إلى تقنية Super Resolution Zoom OIS بمعدل يصل إلى 50x.

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ويقدم الهاتف ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 12 جيجابايت لطراز 5G، وبحجم 8 غيغابايت لطراز 4G LTE، كما يقدم ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 غيغابايت، أو 256 غيغابايت، أو 512 غيغابايت لطراز 5G، وبسعة 256 غيغابايت، أو 512 غيغابايت لطراز 4G LTE. وتأتي بطارية الهاتف بسعة 4,500 ميلي أمبير/ الساعة.

وقالت سامسونج: إن هاتف (غالاكسي نوت 20) سيتوفر في أسواق مختارة اعتبارًا من 21 آب/ أغسطس الجاري بثلاثة ألوان، هي: البرونزي، والأخضر، والرمادي. في حين سيتوفر هاتف (غالاكسي نوت 20 ألترا) في التاريخ ذاته، وبثلاثة ألوان، هي: البرونزي، والأبيض، والأسود.