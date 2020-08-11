فيسبوك تحذف 7 ملايين منشور حول كورونا.. وهذا السبب!

أعلن موقع "فيسبوك"، الثلاثاء إنه أزال 7 ملايين منشور في الربع الثاني من عام 2020 لاحتوائها معلومات خطأ عن الفيروس التاجي المستجد، ومن ذلك المحتوى الذي يروج لإجراءات وقائية مزيفة وعلاجات مبالغ فيها.

وأصدرت الشركة، البيانات كجزء من تقريره السادس لتطبيق معايير المجتمع، الذي أطلقه أول مرة في عام 2018 إلى جانب قواعد لياقة أكثر صرامة ردًا على رد الفعل العنيف على نهجها المتراخي في مراقبة المحتوى على منصاتها.

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كما قالت إنها ستدعو خبراء خارجيين لمراجعة المقاييس المستخدمة في التقرير على نحو مستقل، وذلك بدءًا من عام 2021.

وأزالت فيسبوك – التي تمتلك أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي في العالم – نحو 22.5 مليون منشور يحتوي على خطاب كراهية على تطبيقها الرئيسي في الربع الثاني، وذلك ارتفاعًا من 9.6 ملايين في الربع الأول. كما حذفت 8.7 ملايين منشور مرتبط بمنظمات متطرفة مقارنة بـ 6.3 ملايين في الفترة السابقة.

وقال "إن اعتماده على تقنية الأتمتة لمراجعة المحتوى زاد خلال أشهر نيسان/ أبريل وأيار/ مايو وحزيران/ يونيو، حينما انخفض عدد مراجعيه الذي يحضرون إلى المكاتب بسبب جائحة الفيروس التاجي".

هذا وأوضح "فيسبوك"، إن ذلك أدى إلى اتخاذ الشركة إجراءات أقل بشأن المحتوى المتعلق بالانتحار، وإيذاء النفس، وتعري الأطفال، والاستغلال الجنسي على منصاتها.