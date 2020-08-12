تحكم في الرد على تغريداتك.. جديد "تويتر"

في خطوة جديدة لمنح المغردين حماية من المتطفلين والمسيئين، أتاحت شركة تويتر، الثلاثاء، خاصية حديثة تسمح للمستخدمين بتحديد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الرد على تغريداتهم، مما يمنح أصحاب الحسابات المزيد من التحكم في المحادثات على صفحاتهم.

وقالت إنه أصبح الآن بوسع جميع الحسابات، بما فيها حسابات المسؤولين، اختيار الأشخاص الذين سيسمح لهم بالرد عند إطلاق تغريدة جديدة.

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كما أوضحت "يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة".

يمكن للمحادثة أن تصبح صاخبة على تويتر ويصعب متابعتها. نطلق اليوم ميزة جديدة تمنحكم المزيد من التحكم بمحادثاتكم لجعلها أكثر وضوحاً وسلاسة. الآن وعند إنشائكم لتغريدة جديدة، يمكنكم تحديد من يمكنه الرد عليها. pic.twitter.com/lp74wdzbYv — Twitter MENA (@TwitterMENA) August 11, 2020

هذا وسيختار المستخدمون بين ثلاث مجموعات من الأشخاص، الجميع، أو الأشخاص الذين يتابعونهم، أو الأشخاص الذين ذكروهم في التغريدة فقط.

وسيتم تصنيف التغريدات باستخدام الإعدادين الأخيرين وسيظهر رمز الرد باللون الرمادي للأشخاص الذين لا يمكنهم الرد.

كما أضاف موقع العصفور الأزرق، الذي بدأ في اختبار الخاصية في مايو، أنه سيظل بوسع جميع المستخدمين إبداء إعجابهم بالتغريدة أو إعادة نشرها عبر حسابهم، لكنهم لن يستطيعوا الرد عليها إذا لم يسمح لهم صاحب التغريدة بذلك.

وستتيح هذه الخاصية لمستخدمي تويتر إجراء محادثات أفضل والحد من تعرضهم للمتطفلين والمتحرشين على الإنترنت.