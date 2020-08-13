غوغل تسهل بناء تطبيقات أندرويد على نظام التشغيل كروم

أطلقت شركة غوغل (ChromeOS.dev)، وهو موقع جديد يهدف إلى مساعدة المطورين على البدء في بناء تطبيقات أندرويد لنظام تشغيل الشركة القائم على لينكس.

وتحاول عملاقة البحث من خلال إطلاق الموقع تسهيل بناء تطبيقات أندرويد واختبارها على أجهزة كروم بوك (Chromebook).

ويُعد نظام التشغيل كروم أو إس (Chrome OS) بمثابة نظام التشغيل الأكثر قابلية للتكيف في السوق لأجهزة الحاسب المحمولة وأجهزة الحاسب المكتبية والأجهزة اللوحية.

ويهدف موقع (ChromeOS.dev) الجديد، المتاح باللغتين الإنجليزية والإسبانية في الوقت الحالي، إلى مساعدة المطورين على زيادة قدراتهم على المنصة من خلال الموارد التقنية والبرامج التعليمية وإعلانات المنتجات ونماذج التعليمات البرمجية والمزيد.

ويجمع الموقع الجديد كل ما يجب أن يعرفه مطورو تطبيقات الويب وتطبيقات أندرويد والألعاب حول جعل مشاريعهم تعمل بشكل جيد على أجهزة كروم بوك.

ويجد مطورو أندرويد نصائح حول كيفية التعامل مع تصميم تطبيقاتهم على الشاشات ذات الحجم الكبير بدلاً من شاشة الهاتف المعتادة، بالإضافة إلى معلومات حول أفضل طريقة للعمل باستخدام الفأرة ولوحة المفاتيح.

وقال متحدث باسم الشركة: ارتفعت مبيعات وحدات كروم بوك (Chromebook) بين مارس ويونيو 2020 بنسبة 127 في المئة على أساس سنوي، مقارنة بنسبة 40 في المئة لمبيعات أجهزة الحاسب المحمولة بشكل عام.

ولمساعدة مطوري أندرويد على القيام بكل أعمالهم على جهاز كروم بوك إذا رغبوا في ذلك، تقدم غوغل الآن محاكي أندرويد الكامل على نظام التشغيل كروم أو إس (Chrome OS) لاختبار التطبيقات مباشرة على أجهزة كروم بوك.

كما جعل الفريق نشر التطبيقات على نظام التشغيل كروم أو إس (Chrome OS) أسهل بكثير، ويمكن للمطورين الآن نشر التطبيقات واختبارها مباشرة دون الحاجة إلى استخدام وضع المطور أو توصيل الأجهزة عبر USB.

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وبالإضافة إلى هذه التحديثات التي تركز على نظام أندرويد، أطلقت غوغل أيضًا تحديثًا صغيرًا لإصدار لينكس التجريبي، مع التركيز على نافذة الأوامر (Terminal).

ويتميز لينكس على كروم أو إس (Chrome OS) الآن بنافذة أوامر (Terminal) محسنة تتضمن الآن علامات تبويب واختصارات وسمات وإعدادات نافذة الأوامر المعاد تصميمها.

كما يحصل (Android Studio) أيضًا على تحديث، بحيث يدعم الآن بناء تطبيقات للأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، مثل كروم بوك والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للطي، بشكل أفضل، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن جهاز (Surface Duo) من مايكروسوفت.