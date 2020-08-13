5 ميزات جديدة يمكنك القيام بها باستخدام هاتف أندرويد

أعلنت شركة غوغل عن إطلاق بعض الميزات الجديدة لجميع هواتف أندرويد – التي تعمل بإصدار أندرويد 6 وأي إصدار أحدث – تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة استخدام أفضل، وذلك قبل إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 11.

وقالت غوغل: "إنها تعمل على تطوير ميزات جديدة لتحسين تجربة استخدام مليارات الأجهزة حول العالم". لذلك فالهدف من هذه التحديثات هو المساعدة في جعل الأشياء التي تقوم بها أسهل قليلاً مع تقليل عوامل التشتيت.

وفيما يلي 5 أشياء جديدة يمكنك القيام بها باستخدام هاتف أندرويد:

1- وضع وقت النوم للحصول على نوم أفضل

أعلنت غوغل عن إطلاق ميزة (وضع وقت النوم) Bedtime mode – التي كانت متاحة لهواتفها غوغل بيكسل فقط سابقًا – لجميع أجهزة أندرويد، وتسمح لك هذه الميزة بتعطيل الإشعارات بعد وقت معين، وتعيين تذكيرات وقت النوم التي ستظهر لك أثناء استخدام التطبيقات في هاتفك، بالإضافة إلى خيار لتشغيل أصوات مهدئة من تطبيقات مثل: Calm، و Spotify، و YouTube Music، والمزيد.

كما أضافت غوغل أيضًا ميزة تُسمى (منبه الشروق) Sunrise Alarm التي تعمل على تشغيل شاشة هاتفك لتصبح أكثر سطوعًا تدريجيًا وتتحول من اللون البرتقالي إلى الأصفر قبل انطلاق صوت المنبه لمساعدتك على الاستيقاظ بلطف أكثر.

وقد أضافت غوغل جميع ميزات (وضع وقت النوم) في تطبيق (ساعة غوغل) Google Clock، حيث ستجدها ضمن علامة تبويب (وقت النوم) في واجهة تطبيق الساعة. وللاستماع بجميع هذه الميزات يمكن لمستخدمي نظام أندرويد 6، أو أي إصدار أحدث الآن تنزيل تطبيق (ساعة غوغل) في هواتفهم من غوغل بلاي.

2- تحديث منصة (Android Auto) لقيادة أكثر أمانًا

قامت غوغل بتحديث واجهة المستخدم في منصة (Android Auto)، لتصبح قيادة السيارة الآن أكثر أمانًا من أي وقت مضى، فعند استخدام المنصة في سيارتك للحصول على الاتجاهات لوجهتك ستجد قائمة قصيرة بمواعيدك في تطبيق التقويم، حتى تتمكن من إبقاء يديك على عجلة القيادة وتتجنب الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة أثناء القيادة.

وبالنسبة إلى المواعيد التي تحتوي على جهة اتصال، أضافت غوغل زر اتصال مدمج يتيح لك الاتصال بشخص ما بنقرة واحدة، بدلاً من إجبارك على التعمق في جهات الاتصال الخاصة بك.

كما حدثت غوغل تطبيق الإعدادات ليتيح لك إدارة تفضيلات (Android Auto) مباشرة من شاشة سيارتك، والتحكم في ما يظهر في الشاشة أثناء القيادة.

يعرض تطبيق التقويم الجديد في (Android Auto) التقويمات الشخصية المتزامنة مع هاتفك، وستطرحه غوغل للأجهزة التي تعمل بإصدار أندرويد 6 أو أي إصدار أحدث خلال الشهر القادم.

3- ميزات للمساعدة في حالات الطوارئ

أضافت غوغل ميزة جديدة إلى خدمة تحديد المواقع في حالات الطوارئ (ELS) تعمل على مشاركة إعدادات اللغة في جهازك عند الاتصال برقم الطوارئ المحلي. وهذا من شأنه أن يسهل على طاقم الطوارئ التواصل معك عند وصولهم إلى مكان الحادث، أو يمنحهم وقتًا للعثور على مترجم لمساعدتك إذا كنت لا تتحدث اللغة المحلية.

4- الحصول على تنبيه عند حدوث زلازل

يمكن الآن لهواتف أندرويد في جميع أنحاء العالم اكتشاف الزلازل باستخدام نظام (Android Earthquake Alerts System) مما يؤدي إلى إنشاء أكبر شبكة للكشف عن الزلازل في العالم. حيث سيؤدي هذا إلى الحصول على معلومات أسرع وأكثر دقة عن الزلزال.

وصفت غوغل آلية عمل النظام في مدونتها كالتالي: تأتي جميع الهواتف الذكية بمقاييس تسارع صغيرة يمكنها استشعار الإشارات التي تشير إلى احتمال حدوث زلزال. وإذا اكتشف الهاتف شيئًا يعتقد أنه قد يكون زلزالًا، فإنه يرسل البيانات إلى خادم اكتشاف الزلازل لدينا مع معلومات تقريبية حول موقع الاهتزاز، والتي يمكن لغوغل استخدامها لتحديد مكان حدوث الزلزال بالضبط. ثم يُرسل تنبيهًا إلى جهاز أندرويد الخاص بك، مما سيمنحك وقتًا مناسبًا للعثور على مكان مناسب للحماية.

سيتوفر نظام (Android Earthquake Alerts System) للأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 وأي إصدار أحدث.

5- ميزات جديدة في تطبيق (Lookout) لضعاف البصر

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أضافت غوغل ميزات جديدة في تطبيق (Lookout) التابع لها الذي يستخدم الرؤية الحاسوبية لمساعدة الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر على إنجاز الأشياء بشكل أسرع وأسهل.

يضم التطبيق الآن واجهة مستخدم محدثة، وأبسط، وميزات جديدة حيث يمكن الآن من خلال التطبيق مسح المستندات الطويلة ضوئيًا باستخدام كاميرا الهاتف، وتحويلها إلى نصوص قابلة للقراءة، يمكن يمكن قراءته بصوت عالٍ عبر أداة قارئ الشاشة.

ويدعم التطبيق أيضًا وضع جديد يُسمى (Food Label) يتيح للمستخدم توجيه كاميرا الهاتف إلى أي منتج لمسح الملصق الموجود عليه أو الباركود barcode للحصول على وصف أكثر دقة للمنتج، مما يساعد على تحديده بشكل أفضل.