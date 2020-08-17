إنستغرام تحارب الحسابات المزيفة بهذه الطريقة!

تعزز منصة إنستغرام جهودها لدرء الحسابات المزيفة وبرامج الروبوت من خلال مطالبة بعض أصحاب الحسابات بتأكيد هويتهم.

وفي حال لم يتمكن صاحب الحساب من تقديم تأكيد على هويته عند الطلب، فقد تتلقى مشاركاته توزيعًا أقل.

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وقد يؤدي عدم الامتثال لفحص الهوية في حالات أخرى إلى تعطيل الحسابات المزيفة بشكل دائم.

ولن تطلب منصة إنستغرام هذا الأمر من جميع الحسابات، بل من الحسابات التي تظهر نمطًا من السلوك غير الأصيل.

وقالت المنصة: نريد أن يكون المحتوى الذي تراه على إنستغرام أصليًا وقادمًا من أناس حقيقيين، وليس من برامج الروبوت أو الآخرين الذين يحاولون تضليلك”.

وبدأت المنصة المملوكة لشركة فيسبوك بمطالبة الأشخاص بتأكيد من يقف وراء الحساب عندما ترى نمطًا من السلوك غير الأصيل المحتمل.

ومن خلال مطالبة الأشخاص الذين يقفون وراء الحسابات بتأكيد معلوماتهم، ستكون المنصة قادرة على فهم أفضل عندما تحاول الحسابات المزيفة تضليل متابعيهم، ومحاسبتهم، والحفاظ على أمن مجتمع إنستغرام.

وتستخدم إنستغرام مجموعة من الإشارات لتحديد هل مصداقية الحساب موضع تساؤل، وتشمل بعض هذه الإشارات:

• من المحتمل أن تكون الحسابات متورطة في سلوك غير أصلي منسق.

• عندما يكون غالبية متابعي الحساب في بلد مختلف عن موقعهم.

• تظهر الحسابات علامات النشاط الآلي.

وعندما تكتشف إنستغرام إشارات لنشاط غير حقيقي محتمل، ستطلب من صاحب الحساب تأكيد هويته.

ولا يجب أن يتطابق اسم صاحب الحساب مع اسم الحساب نفسه، لأن ذلك من شأنه ظهور مشاكل عندما يتعلق الأمر بصفحات العلامات التجارية، أو أي شيء آخر غير الحسابات الشخصية.

وبدلاً من ذلك، تبحث إنستغرام عن تأكيد وجود شخص حقيقي وراء حسابات ذات نشاط خطأ محتمل، وبمجرد أن تتحقق المنصة من معلومات صاحب الحساب، سيعمل الحساب كالمعتاد ما لم يكن هناك سبب لإجراء مزيد من التحقيق.

وتتم حماية الخصوصية حيث يتم تخزين المعرفات بشكل آمن وحذفها في غضون 30 يومًا من مراجعتها، كما تتفهم الشركة أي مخاوف بشأن إمكانية مشاركة المعرفات عبر القول: "لا يزال الاسم المستعار جزءًا مهمًا من إنستغرام".

وتقبل المنصة قائمة طويلة من أنواع المعرفات المختلفة، من ضمنها:

• شهادة الميلاد.

• رخصة السائق.

• جواز سفر.

• وثيقة زواج.

• أوراق تغيير الاسم الرسمي.

• بطاقة تأمين شخصي أو تأمين مركبة.

• بطاقة هوية حكومية لغير السائقين.

• البطاقة الخضراء أو تصريح الإقامة أو أوراق الهجرة.

• بطاقة هوية الناخب.

• شهادة عائلية.

• تأشيرة دخول.

• بطاقة تسجيل الهجرة.

• بطاقة التعريف الضريبي.

ويجب أن يحتوي أي نوع من بطاقات الهوية المقدمة إما على الاسم الكامل والصورة أو الاسم الكامل وإثبات العمر.