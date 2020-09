هل سيحصل هاتفك على تحديث أندرويد 10 أم لا؟ هنا القائمة الكاملة

أندرويد 10 يصل بشكل تدريجي لمجموعة من الأجهزة، وسواءً كنت متحمسًا لإعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع، فهناك الكثير من الأسباب التي تجعلك حريصًا على وصول نظام أندرويد 10 إلى هاتفك.

كما هو الحال مع جميع تحديثات أندرويد، هناك فرق بين وقت إطلاق جوجل للبنية النهائية والوقت الذي يصل فيه البرنامج الجديد بالفعل إلى هاتفك الذكي، لكن اليوم، سنلقي نظرة على جميع الشركات الرئيسية المصنعة لهواتف أندرويد التي سيصل نظام أندرويد 10 إلى هواتفها.

هواتف غوغل:

لنبدأ بهواتف شركة جوجل، سلسلة (Pixel)، التي تم ضمان وصول نظام أندرويد 10 لكل جهاز (Pixel) موجود في القائمة التالية:

• Pixel 4a

• Pixel 4 / Pixel 4 XL

• Pixel 3a / Pixel 3a XL

• Pixel 3 / Pixel 3 XL

• Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Pixel / Pixel XL

اعتبارًا من 3 سبتمبر 2019، بدأ وصول نظام أندرويد 10 لجميع هذه الهواتف، مما يجعلها الدفعة الأولى من الهواتف التي يتم التعامل معها من قبل هذا النظام.

هواتف سامسونغ:

تعد شركة سامسونج اللاعب الأكبر في سوق هواتف أندرويد، فضلاً عن كونها أكبر لاعب في عالم الهواتف الذكية بأكمله، حيث أصدرت سامسونج تحديث أندرويد 10 الخاص بها للأجهزة التالية:

• Galaxy Note 20 و Note 20 Ultra

• Galaxy S20 و S20+ و S20 Ultra

• Galaxy Z Flip و Z Flip 5G

• Galaxy S10 و S10+ و S10e و S10 Lite

• Galaxy S9 و S9+

• Galaxy Note 10 و Note 10+ و Note 10 Lite

• Galaxy Note 9

• Galaxy A71

• Galaxy A70/A70s

• Galaxy A51

• Galaxy A50

• Galaxy A30s

• Galaxy A20/A20s

• Galaxy A11

• Galaxy A10

هواتف إل جي:

في السنوات الأخيرة، اشتهرت شركة إل جي بتحديثات أندرويد البطيئة وغير المتسقة، يؤلمنا أن نقول ذلك، لكن هذه هي الحقيقة، واعتبارًا من الآن، قامت شركة إل جي بتحديث الهواتف التالية إلى أندرويد 10:

• LG Velvet

• LG G8

• LG G8X

• LG G7 / G7 One

• LG V60

• LG V50

• LG V40

• LG Q60

كما أعلنت شركة إل جي عن باقي الخطط لتحديث أندرويد 10 الخاصة بها في 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 في وقت ما:

• LG K40s

• LG K50

• LG K50s

• LG Q60

هواتف هواوي:

تعد شركة هواوي واحدة من أكبر شركات الهواتف الذكية في العالم، حيث تتراوح أجهزتها من الهواتف الرائدة المتطورة إلى خيارات الميزانية المنخفضة التكلفة، حيث تم بالفعل تحديث جميع هواتف الشركة الحالية تقريبًا إلى أندرويد 10، بما في ذلك:

• سلسلة P40

• سلسلة P30

• سلسلة P20

• سلسلة Mate 20

• سلسلة Mate 10

• Huawei Mate X / Mate Xs

• Honor 30 / 30 Pro

• Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite

• Honor 20S

• Honor View 20

• Honor 10

• Honor View 10

• Honor 9X / 9X Pro

• Honor 8X

هواتف موتورولا:

اعتادت شركة موتورولا أن تكون في الصدارة عندما يتعلق الأمر بتحديثات أندرويد، ولكن في السنوات الأخيرة، أصبحت الشركة أبطأ وأكثر تعارضًا مع كيفية تعاملها مع البرامج الجديدة، واعتبارًا من الآن، هذه هي جميع هواتفها التي حصلت على تحديث أندرويد 10 بنجاح:

• Motorola Edge / Edge+

• Moto G8 Plus

• Moto G7

• Moto G7 Power

• Moto G7 Plus

• Moto Z4

• Motorola One

• Motorola One Action

• Motorola One Power

• Motorola One Vision

• Motorola RAZR

• Moto E 2020

هناك عدد قليل من الهواتف الأخرى التي نتوقع أن تحصل على نظام أندرويد 10 في وقت ما، وهذه الهواتف هي:

• Moto G8

• Moto G8 Play

• Moto G7 Play

• Moto Z3

• Moto Z3 Play

• Motorola One Zoom

• Motorola One Macro

هواتف نوكيا:

تعمل نوكيا بجد لتحديث مجموعة من هواتفها إلى نظام أندرويد 10، وتشمل القائمة التي تعمل بهذا النظام الآن:

• Nokia 9 PureView

• Nokia 8.1

• Nokia 8 Sirocco

• Nokia 7.2

• Nokia 7.1

• Nokia 7 Plus

• Nokia 6.2

• Nokia 6.1 Plus

• Nokia 6.1

• Nokia 5.3

• Nokia 5.1 Plus

• Nokia 4.2

• Nokia 3.2

• Nokia 3.1 Plus

• Nokia 3.1

• Nokia 3V

• Nokia 2.3

• Nokia 2.2

• Nokia 1 Plus

• Nokia 1

في وقت ما في الربع الثاني من عام 2020، تقول نوكيا إنها ستقوم أيضًا بتحديث هذه الهواتف إلى أندرويد 10:

• Nokia 5.1

• Nokia 3.1

• Nokia 2.1

هواتف ون بلس:

تروج شركة ون بلس للتحديثات السريعة لأحدث إصدار من أندرويد كميزة لهواتفها. لقد أثبتت الشركة مرارًا وتكرارًا أن تحديثات النظام الأساسي يمكن إجراؤها بسرعة وبدون أخطاء إلى حد ما، وهذا لم يتغير مع نظام أندرويد 10.

إليك هواتف ون بلس التي يتوفر لها نظام أندرويد 10 الآن:

• OnePlus Nord

• OnePlus 8 / 8 Pro

• OnePlus 7T / 7T Pro

• OnePlus 7

• OnePlus 7 Pro

• OnePlus 7 Pro 5G

• OnePlus 6T

• OnePlus 6

• OnePlus 5 / 5T