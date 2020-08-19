سناب شات يوسع خيارات المشاركة خارج المنصة

يتطلع تطبيق سناب شات (Snapchat) إلى توسيع خيارات المشاركة خارج المنصة لتوسيع نطاق الوصول إلى الجمهور.

ويختبر التطبيق ميزة من شأنها أن تسمح للمستخدمين بمشاركة محتوى سناب شات العام خارج المنصة، مثل العروض الأصلية والمحتوى من شركاء (Discover)، مما يسهل وصوله إلى جمهور أوسع بكثير.

وأضاف سناب شات في عام 2018 القدرة على مشاركة أنواع معينة من القصص خارج التطبيق من خلال عمليات التضمين أو مشاركات الرابط.

واقتصر الخيار في ذلك الوقت على القصص الرسمية، التي أنتجها المشاهير والمؤثرون، إلى جانب قصصنا (Our Stories)، التي يتم تنسيقها بواسطة فريق سناب شات الداخلي.

لكن سناب شات يتطلع الآن إلى توسيع الوظيفة نفسها ليشمل محتوى (Discover) المتميز الخاص بها، على أن يتم طرح التغيير كاختبار لبعض المستخدمين اعتبارًا من الشهر المقبل.

ويسمح التحديث لمستخدمي سناب شات بمشاركة (Snap Originals) و (Shows) و (Publisher Stories) مع أصدقائهم خارج المنصة باستخدام روابط قابلة للمشاركة بسهولة.

وعلى غرار عمليات التضمين الأخرى في المنصة، فإن هذه الروابط، عند مشاركتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي الأخرى، أو عبر الرسائل، ستعيد المستخدمين لمشاهدة مقاطع الفيديو في تطبيق سناب شات أو إلى تجربة المشاهدة عبر الويب أو الهاتف المحمول.

وبالرغم من أن التنسيق الرأسي لا يُعد مثاليًا للمشاهدة عبر سطح المكتب، لكن توسيع خيارات المشاركة لمحتوى سناب شات سيفتح طرقًا جديدة لعرض المحتوى، مما قد يساعد في جذب المزيد من المستخدمين إلى التطبيق.

وقال التطبيق في أحدث تقرير: إنه يمتلك حاليًا 238 مليون مستخدم نشط يوميًا، وزاد استخدامه بشكل مطرد خلال العام الماضي.

وكان جزء من تركيز سناب شات الأحدث على جعل المنصة أكثر سهولة من خلال تحديثات مبسطة لواجهة المستخدم وخيارات بحث أكثر سهولة، مما يمثل خروجًا هامًا عن النهج السابق للتطبيق، الذي تضمن جعل التطبيق صعب الاستخدام إلى حد ما حسب التصميم، من أجل الحفاظ على مستوى من التفرد.

لكن بالنظر إلى أن المنصة أصبحت أكثر تركيزًا على النشاط التجاري، فقد أدركت الشركة الحاجة إلى جعل تطبيقها أكثر سهولة، ويمكن أن يكون لتوسيع هذه الميزة لتشمل المحتوى المتميز آثار كبرى، وذلك بالنظر إلى شعبية محتوى (Discover) المتميز.

وذكر سناب شات في شهر أكتوبر من العام الماضي أن إجمالي الوقت اليومي الذي يقضيه المستخدمون في مشاهدة محتوى (Discover) قد زاد بنسبة 40 في المئة على أساس سنوي.

وزادت هذه الأرقام خلال جائحة فيروس كورونا بشكل أكبر، مع أسلوب العرض التقديمي القصير والتنسيق الرأسي الذي يتوافق مع الجماهير الأصغر سنًا على وجه الخصوص.

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وبالنظر إلى ذلك، يمكن أن تساعد القدرة على مشاركة المحتوى عبر وسائل أخرى في جذب المزيد من المشاهدين إلى سناب شات، ويمكن بعد ذلك أن يصبح هؤلاء المشاهدون مستخدمين منتظمين للتطبيق.

وبالإضافة إلى ذلك، يتطلع سناب شات إلى تحسين موجز المحتوى الموصى به، المسمى من أجلك (For You)، لعرض المزيد من المحتوى من جميع أنحاء التطبيق، مع تغيير الاسم ليصبح (Spotlight).

وقال متحدث باسم سناب شات في بيان: نحن نستكشف دائمًا طرقًا لتسهيل عرض محتوى سناب شات الجذاب ومشاركته مع أصدقائك.