كيف يمكنك إنشاء استطلاع رأي في فيسبوك بسهولة؟

إذا كنت تُدير صفحة أو مجموعة في فيسبوك فيمكنك إجراء استطلاع رأي بسهولة، حيث تعتبر طريقة رائعة لأخذ رأي أصدقائك أو متابعيك للمساعدة في اتخاذ القرارات، وفتح باب النقاش حول أي موضوع، وتقدم فيسبوك ثلاث طرق رئيسية مختلفة لإنشاء الاستطلاعات.

كيف يمكنك إنشاء استطلاع رأي في فيسبوك بكل سهولة؟

أولًا: كيفية إنشاء استطلاع شخصي في فيسبوك:

إذا كنت ترغب في استطلاع رأي تُشارك فيه أصدقائك، لا يمكنك القيام بذلك عبر صفحتك الرئيسية مباشرة، بدلًا من ذلك تتيح لك فيسبوك إنشاء استطلاعك عبر ميزة (القصص) Story، حيث يمكنك طرح الأسئلة وتخصيص الإجابات المقترحة ثم إعطاء الفرصة لأصدقائك للتصويت لاختيار الإجابة المناسبة.

موضوع يهمك منذ بدايته تميز الفنان أحمد وفيق باختيار الأدوار العميقة والمركبة وصعد بهذه النوعية الى منطقة فنية خاصة جدا جعلت وجوده... أحمد وفيق للعربية.نت: ترددت قبل الموافقة على مسلسل "النهاية" ثقافة وفن

وهذا يعني أنه لا يمكنك القيام بذلك إلا عبر تطبيق فيسبوك للأجهزة المحمولة، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق فيسبوك في هاتفك.

• اضغط على خيار (إضافة إلى القصة) Add to Story.

• مرر للأعلى، ثم اضغط على أيقونة إنشاء الاستطلاع.

• سيتم إعطاؤك خيار: (اطرح سؤالاً) Ask a question بخياري نعم أو لا.

• بمجرد إنشاء سؤال الاستطلاع وتخصيصه، اضغط على (نشر في القصة) Share to Story ملاحظة: على الرغم من أنك لست بحاجة إلى صورة أو مقطع فيديو لاستخدامه في إنشاء الاستطلاع إلا أنك ستحصل على خلفية ملونة.

ثانيًا: كيفية إنشاء استطلاع في مجموعة فيسبوك:

يمكنك إنشاء استطلاع رأي في مجموعة فيسبوك بكل سهولة في الصفحة الرئيسية الخاصة بالمجموعة، عبر إصدار سطح المكتب أو تطبيق أندرويد أو iOS، للقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق فيسبوك في هاتفك، أو يمكنك الانتقال إلى Facebook.com عبر متصفح سطح المكتب.

• اضغط على خيار (المجموعات) Group في الجهة اليسرى من الشاشة، ثم حدد المجموعة التي تريد إنشاء الاستطلاع فيها.

• في مربع إنشاء المنشورات، قم بكتابة أي شيء.

• ستظهر لك أيقونة إنشاء الاستطلاع في القائمة المنسدلة، اضغط عليها، ثم أبدأ بملء أسئلتك وإجاباتك.

• بمجرد الانتهاء، اضغط على خيار (مشاركة) Share.

ملاحظة: قبل النشر، يمكنك تخصيص الاستطلاع من خلال السماح لأي شخص بإضافة خيارات أخرى غير المذكورة أو السماح للأشخاص باختيار الخيارات المعدة سابقًا.

ثالثًا: كيفية إنشاء استطلاع في صفحة تُديرها:

إذا كنت تدير صفحة لنشاط تجاري أو صفحة أخرى، فيمكنك أيضًا نشر استطلاعات الرأي عليها، ولكن يجب أن تكون مسؤولًا أو محررًا في الصفحة، ثم اتباع الخطوات التالية:

• اضغط على مربع (كتابة منشور) Write a post.

• اضغط على النقاط الثلاثة، ثم حدد (استطلاع) Poll.

• اكتب الأسئلة التي تريدها، وما يصل إلى 25 إجابة، كما يمكنك إضافة صور ثابتة أو صورة متحركة GIF.

• بمجرد الانتهاء، يمكنك الضغط على خيار (نشر) post لنشر الاستطلاع مباشرة أو حفظه كمسودة أو جدولته، كما أيضًا تحديد المدة الزمنية التي سيستغرقها الاستطلاع.