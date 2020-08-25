بالصور.. هذا أول متجر يطفو على الماء لـ"آبل" بالعالم

بمجرد دخول متاجر "آبل" الشهيرة حول العالم وخصوصاً في أميركا تُبهرك روعة التصميم الداخلي والخارجي و أفكار الابتكار البسيطة في كل زوايا، والأمر هذا بات ينطبق حتى على المحلات التابعة للشركة العملاقة في عالم التكنولوجيا، حيث أصبح بإمكان أحدث موقع للبيع بالتجزئة للشركة المصنعة لهواتف آيفون، الذي يقع في سنغافورة على الواجهة البحرية للمدينة والمعروف رسميًا باسم مارينا باي ساندز (Marina Bay Sands)، أن يحصل على لقب متجر آبل للبيع بالتجزئة الوحيد على هذا الكوكب الذي يطفو على الماء.

وقد تكافح شبكة البيع بالتجزئة العالمية التابعة لشركة آبل خلال جائحة فيروس كورونا، لكن هذا لم يمنع الشركة من الانغماس في ولعها بالتصميم الخارجي الفريد والغريب المظهر.

كما يُعد الموقع بمثابة جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل الاسم نفسه، وهو ثالث متجر للشركة في سنغافورة بعد (Orchard Road)، الذي افتتح كأول متجر في سنغافورة في عام 2017، و (Jewel Changi Airport) الواقع في قطاع التجزئة الشهير عالميًا في مركز النقل في سنغافورة، الذي بضم أيضًا أطول شلال داخلي في العالم.

وخلال النهار ، يبدو متجر مارينا باي ساندز (Marina Bay Sands) الجديد وكأنه مركبة فضائية غريبة من نوع ما أو ربما شكل من أشكال المسرح المستقبلي. ولكن في الليل، عندما يضيء أفق سنغافورة الشهير في الخلفية، فإن المتجر ينبض بالحياة، ويمكنك الملاحظة بوضوح أن الشركة صممت هذا المتجر على أنه من الأفضل رؤيته في الظلام.

وليس هناك الكثير من التفاصيل حول الموقع، مثل كيفية تنظيم التصميم الداخلي، لكن من المعروف أن هذا المتجر هو متجر التجزئة رقم 512 لشركة آبل على مستوى العالم، ومن المفترض أن يفتتح قريبًا.

وحصل موقع (MacRumors) على مقطع فيديو تشويقي قصير صنعته آبل للترويج لافتتاح المتجر، الذي يعرض رسمًا خاصًا يهدف إلى محاكاة مظهر خطوط الضوء الرفيعة التي تنتشر عبر الجرم السماوي ليلاً.

في حين، نشر موقع (9to5Mac) ما يبدو أنه صور تسويقية ودعوات ترويجية للمحل الجديد، حيث يشار إلى المتجر باسم "الفانوس على الخليج".

وتقول الصور الترويجية: تعكس الألواح الزجاجية في المتجر خلال النهار الأفق الشاهق لوسط المدينة وحركة المياه المتدفقة، بينما تتوهج الكرة في الليل بشكل لطيف، مما يستحضر تصميم الفوانيس التقليدية التي تم حملها خلال مهرجان منتصف الخريف في سنغافورة.

ووفقًا لمواد التسويق، سيشمل المتجر الذي يطفو على الماء الإجراءات نفسها الموجودة في متاجر آبل الأخرى في سنغافورة، من ضمنها جهود الصحة والسلامة المستمرة ضد (COVID-19)، التي تشمل الإشغال المحدود وارتداء القناع ومتطلبات التعقيم الأخرى.