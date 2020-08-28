أين يمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور في هاتفك ولماذا؟

يعتبر فقدان الصور الموجودة في هاتفك الذكي بشكل مفاجئ مشكلة كبيرة، مما يؤكد حاجتك إلى حفظ نسخة احتياطية لها سواء في خدمات التخزين السحابي، أو أقراص التخزين الخارجية، ومن ثم حتى إذا فقدت الوصول إلى أقراص التخزين، فسيظل لديك نسخة أخرى في حسابك في خدمات التخزين السحابي يمكن الوصول إليها في أي وقت، وفي أي مكان.

ما هي أفضل الوسائل للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور الخاصة بك؟

تعتبر أقراص التخزين الخارجية هي أفضل الخيارات لحفظ الصور حيث تتمتع بسعات تخزين كبيرة، ولكن الجانب السلبي هو أنها غالبًا ما تكون باهظة الثمن، بالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تقوم بالتصوير باستخدام هاتفك، وكذلك تحرير الصور باستخدامه، فلن يكون حفظ الصور عليها أمرًا سهلاً.

وهنا يمكنك الاعتماد على خدمات التخزين السحابي التي تُعتبر خيارًا رائعًا لما توفره من مزايا عديدة، مثل: الوصول إلى الصور في أي وقت ومن أي مكان طالما لديك اتصال إنترنت، كما أن العديد من هذه الخدمات توفر سعة تخزين مجانية قد تعتبر كافية للمستخدم العادي، مثل:

• Flickr: تتيح لك تخزين ما يصل إلى 1000 صورة أو 1 تيرابايت من البيانات مجانًا.

• Imgur: تتيح لك سعة تخزين مجانية تبلغ 20 جيجابايت.

• (صور جوجل) Google Photos: تتيح لك تخزين عدد غير محدود من الصور في حال كانت دقة الصورة 16 ميجابكسل أو أقل، وإذا اخترت تخزين الصور بحجمها الأصلي ستحتسب السعة التي تستهلكها من سعة تخزين جوجل درايف المجانية البالغة 15 جيجابايت.

• PhotoBucket: تتيح لك تخزين ما يصل إلى 250 صورة بشكل مجاني.

ولكن الجانب السلبي في خدمات التخزين السحابي المجانية هو أنها تحدد مساحة التخزين لديك أو تفرض قيودًا على التحميل، لذا فإن الطريقة الوحيدة للتغلب على هذه القيود هي استخدام خدمة مدفوعة بدلاً من ذلك، ومن أشهر الخدمات التي يمكنك استخدامها:Amazon Prime Photos:إذا كنت مشتركًا في خدمة (Amazon Prime) فستحصل على مساحة تخزين غير محدودة لتخزين الصور في هاتفك بدقتها الكاملة من خلال خدمة (Amazon Prime Photos) ويتضمن الاشتراك أيضًا مساحة تخزين فيديو مجانية تبلغ 5 جيجابايت، كما يمكنك الدفع لإضافة المزيد.

Creative Cloud:

إذا كنت تدفع مقابل خدمة (Adobe Creative Cloud) وهو أمر ممكن إذا كنت تستخدم تطبيق Lightroom في الهاتف المحمول، فلديك ما لا يقل عن 20 جيجابايت من سعة التخزين السحابي المضمنة في اشتراكك حيث يمكنك نسخ الصور التي تقوم بتحريرها وتحميلها من خلال تطبيقات أدوبي، كما يمكنك زيادة المساحة التخزينية حتى 1 تيرابايت مقابل 10 دولارات إضافية شهريًا.