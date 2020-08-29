اتبع هذه النصائح لإنشاء كلمات مرور قوية للحفاظ على أمنك

يمكن أن يكون حفظ كلمة المرور أمراً مزعجاً للغاية، خاصة إذا كان لديك العديد من الحسابات المختلفة. ويشدد الخبراء على ضرورة اختيار كلمة مرور قوية وفريدة من نوعها لحماية حساباتك.

لماذا تُعد كلمات المرور القوية والمعقدة مهمة؟

كلمة المرور القوية هي كلمة يصعب على المخترق معرفتها أو تجاوزها. وبشكل عام، كلما كانت كلمة مرورك أطول وأكثر تعقيداً كانت أقوى.

كلمات المرور الضعيفة هي تلك التي تعتمد على البساطة بحيث يمكن العثور عليها بسهولة. ومن الأمثلة على كلمات المرور الضعيفة وشائعة الاستخدام (letmein) و (password123).

ويمتلك المتسللون قوائم طويلة من كلمات المرور الشائعة الاستخدام. واستخدام واحدة من هذه الكلمات يُعّد بمثابة عدم وجود كلمة مرور على الإطلاق.

وهناك بعض الطرق الشائعة التي يستخدمها المتسللون لاختراق كلمات المرور، وهم يميلون إلى أن يكونوا أكثر نجاحاً مع كلمات المرور القصيرة والبسيطة. إن كانت كلمة مرورك أكثر تعقيداً، فلن ينجح المخترق بالوصول لحسابك.

كيفية إنشاء كلمة مرور قوية

اجعلها كلمة طويلة: كلما طالت كلمة مرورك كان ذلك أفضل. وتشترط العديد من مواقع الإنترنت أن تكون كلمات المرور من ثمانية أحرف على الأقل (بينما بعضها يسمح بستة أحرف على الأقل). وما لم يحد الموقع الحد الأقصى لطول كلمة المرور، يُفضّل أن تجعلها مكونة من 12 حرفاً على الأقل.

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استخدم مزيجاً من الأحرف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.

لا تقم أبداً بإعادة استخدام نفس كلمة المرور في عدة مواقع، حيث يجب أن تكون فريدة دائماً.

ولا تستخدم بدائل الرموز، مثل الرمز @ للحرف A فهذا الأمر ليس نافعاً حيث يمكن تخمينه بسهولة من خلال أدوات القرصنة التي تجرب هذه الأنواع من البدائل تلقائياً.

ولا تستخدم كلمات أو عبارات شائعة مثل "كلمة المرور" أو (qwerty) أو كلمات المرور التي لها أهمية شخصية بالنسبة لك مثل أسماء أفراد العائلة.