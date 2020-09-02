ميزات أمان بـAmazon Echo يمكن تفعيلها لتأمين منزلك عن بعد

تطورت المساعدات الصوتية بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث لم تعد تقتصر على إخبارك بالوقت، أو حالة الطقس، أو الإجابة عن أسئلة عشوائية، بل يمكن أن يساعدك المساعد الصوتي (أليكسا) Alexa الآن في طهي الطعام، وممارسة التمارين الرياضية، ولكن أكثر مهارات ألكيسا إثارة للإعجاب تدور حول المنزل الذكي وتأمينه.

إذا كان لديك أحد مكبرات الصوت المنزلية الذكية التي تدعم المساعد الصوتي أليكسا، مثل: Amazon Echo، أو Echo Plus، أو Echo Input، فإنها تستطيع أن تساعدك في مراقبة منزلك أثناء غيابك عنه، على سبيل المثال أثناء السفر لقضاء الإجازة الصيفية، أو زيارة أحد أفراد العائلة لبضعة أيام.

يدعم المساعد الصوتي ألكيسا العديد من ميزات الأمان المُضمنة للمساعدة في حماية منزلك، مثل: ميزة (Alexa Guard) التي يمكنها اكتشاف اقتحام شخص ما لمنزلك وتنبيهك، وغير ذلك الكثير.

إليك 3 ميزات أمان في Amazon Echo تساعد في حماية منزلك وكيفية استخدامها:

1- ميزة Alexa Guard:

تُعتبر ميزة (Alexa Guard) من أهم ميزات الأمان في أجهزة (Amazon Echo) حيث تستخدم تقنية ذكية لاكتشاف أي أصوات غير عادية أثناء خلو المنزل من أصحابه، فإذا اكتشفت أليكسا صوت شخص ما يحاول اقتحام المنزل عبر الباب أو عبر النافذة، فسوف ترسل لك إشعارات فورية عبر الهاتف.



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يمكنك تفعيل هذه الميزة من خلال تطبيق (أليكسا) Alexa في هاتفك الذكي، وذلك من خلال الخطوات التالية:

• انتقل إلى تطبيق أليكسا في هاتف، ثم اضغط على (الإعدادات).

• مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (Guard) اضغط عليه، ثم اضغط على خيار (Set Up Guard).

• اضغط على خيار (إضافة) Add، للسماح لأليكسا بإرسال إشعارات التنبيه عبر هاتفك. حيث ستنبهك الإشعارات في حالة اكتشاف أليكسا صوت إنذار الحريق، أو كسر الزجاج.

• اضغط على تأكيد.

عندما تكون مستعدًا لمغادرة منزلك طوال اليوم، يمكنك أن تقول: (أليكسا، سأغادر المنزل) Alexa, I’m leaving، لتنشيط ميزة (Alexa Guard). وعند العودة للمنزل تذكر أن تقول: (أليكسا، أنا في المنزل) Alexa, I’m home.

2- ميزة Alexa Drop-in:

إذا قمت بتشغيل ميزة (Alexa Guard) وتلقيت إشعارًا من أليكسا بشأن إنذار أو كسر زجاج، فيمكنك التأكد من ذلك على الفور باستخدام جهاز Echo الخاص بك. وللقيام بذلك عن بُعد، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

• افتح تطبيق أليكسا في هاتفك.

• اضغط على أيقونة (اتصل) Communicate في أسفل الشاشة.

• اضغط على خيار (Drop In)، واختر جهاز (Amazon Echo) الذي تريد الاستماع إليه.

• إذا كان لديك جهاز (Amazon Echo Show) – مكبر الصوت من أمازون الذي يتضمن كاميرا – وتم تمكين الكاميرا الخاصة بك، فستتمكن من رؤية ما يحدث في منزلك أثناء وجودك بعيدًا.

3- ميزة تشغيل إضاءة المنزل وإيقافها عن بُعد:

إذا كنت ستغادر منزلك لفترة طويلة من الوقت، فإن تشغيل إضاءة المنزل وإيقافها بشكل دوري سيوحي بوجود أشخاص في المنزل، ويمكن القيام بذلك عن بُعد باستخدام جهاز (Amazon Echo) الخاص بك، ولكن ستحتاج إلى استخدام مصباح ذكي متوافق حتى تعمل هذه الميزة.

توجد ميزة (Away Lighting) ضمن إعدادات (Guard)، لذا انتقل إلى إعدادات تطبيق أليكسا في هاتفك، واضغط على خيار (Guard). ومن هنا؛ اضغط على رمز الترس الموجود في الزاوية العلوية اليمنى واضغط على (الأضواء) Lights. ثم اتبع الخطوات التي تظهر لك لتحديد نوع المصباح الذكي الذي تستخدمه، وتفعيل التحكم به عن بُعد.