بعد اليوم الأسود.. حساب شهير ضحية اختراق آخر في تويتر

بعد مرور حوالي شهرين على "الأربعاء الأسود" الذي ضرب تويتر، وقع اسم جديد شهير في فخ الاختراق. فقد أكد موقع توتير الخميس أنه تم اختراق حساب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وتماما كما حصل مع عشرات المشاهير في ما عرف بـ "الأربعاء الأسود"، نشر المخترقون سلسلة تغريدات، حذفت لاحقا، تطلب من متابعي مودي التبرع بالعملة المشفرة، لصالح صندوق الإغاثة الوطنية

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وتعليقا على تكرار تلك المشكلة الخطيرة، اكتفى تويتر بالقول إنه على علم بهذا النشاط وقد اتخذ خطوات لتأمين الحساب الذي تعرض للاختراق.

" لا علم بتأثر حسابات أخرى"

كما أوضحت متحدثة باسم تويتر في رسالة بالبريد الإلكتروني قائلة "نعكف على تقصي الوضع. في الوقت الحالي، لا علم لنا بتأثر حسابات أخرى".

يذكر أنه في تموز/يوليو، تعرضت حسابات عشرات الشخصيات على تويتر، بمن فيهم بيل غيتس وإيلون ماسك وباراك أوباما للاختراق.

وأرسل القراصنة من تلك الحسابات رسائل خادعة دعوا فيها المتابعين إلى إرسال عملات "بتكوين" افتراضية والحصول في المقابل على ضعف المبلغ.

وأوضحت المنصة الاجتماعية في حينه أن القراصنة الإلكترونيين استهدفوا 130 حسابا ونجحوا في اختراق 45 منها نتيجة "استعمال أدوات متوافرة فقط لفرق الدعم الداخلي" في الشركة.

إلا أن تويتر أشار اليوم إلى أنه لم يتمكن من إثبات وجود صلة بين اختراق حساب رئيس الوزراء الهندي والحسابات التي تعرضت للقرصنة في منتصف تموز/يوليو.