قابل للطي.. سامسونغ تكشف تفاصيل هاتفها الجديد

أعلنت، سامسونغ، عن تفاصيل هاتفها الجديد القابل للطي "Galaxy Z Fold 2"، الذي يتميز بتصميم محسن وقدرات متعددة المهام.

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وكشفت، الثلاثاء الماضي، عن خصائص الهاتف المنتظر، وهو الثالث من نوعه القابل للطي، في مؤتمر كبير عقد عبر الإنترنت.

وقال روه تيه-مون، رئيس قسم أعمال الهواتف المحمولة في سامسونغ قوله: "قبل إطلاق الهاتف القابل للطي الجديد، استمعنا بإنصات إلى تعليقات المستخدمين للتأكد من أننا حققنا تحسينات ذات معنى، مع تطوير ابتكارات جديدة لتحسين تجربة المستخدم". بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية

وسبق أن تم الإعلان عن هاتف "Galaxy Z Fold 2" في 5 أغسطس الماضي، ولكن لم يتم الكشف آنذاك عن المواصفات التفصيلية للجهاز أو تاريخ إطلاقه.

وقالت الشركة إن الهاتف سيتم طرحه في حوالي 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، في 18 سبتمبر.