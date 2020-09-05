في هذا البلد.. سامسونغ تكشف عن سعر أرخص هاتف 5G

أعلنت شركة سامسونغ قبل يومين عن (جالاكسي أي42 5جي) Galaxy A42 5G الذي قالت: إنه أرخص هواتفها الداعمة لشبكات الجيل الخامس 5G.

جاء ذلك خلال حدث الشركة الافتراضي المسمى Life Unstoppable، الذي أُقيم في الوقت نفسه الذي يقام فيه معرض IFA الافتراضي للإلكترونيات في برلين.

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وقالت الشركة خلال عرضها: إن Galaxy A42 5G هو أرخص هاتف 5G حتى الآن، ويُعد Galaxy A42 5G أحدث جهاز في سلسلة A-series من سامسونغ.

ومع أن الشركة لم تكشف عن السعر، إلا فرع سامسونغ في ألمانيا كشف عن السعر.

وقالت في مدونتها الألمانية: إن Galaxy A42 5G سيكون متاحًا في أوروبا في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر مقابل 369 يورو (435 دولارًا)، وذلك بثلاثة ألوان، هي: الأسود، والأبيض، والرمادي. ويقدم الهاتف أربع كاميرات خلفية مع شاشة Super AMOLED بقياس 6.6 بوصات.

ولو أُطلق الهاتف بهذا السعر، فإنه سيكون أرخص هاتف 5G من سامسونغ، وليس أرخص هاتف 5G في العالم، إذ أطلقت شركة (ريلمي) Realme مطلع الشهر الجاري هاتف (ريلمي في3) Realme V3 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس ويبدأ سعره من 146 دولارًا أمريكيًا فقط، وهو يأتي مع معالج Dimensity 720 من شركة ميدياتك.

كما يقدم الهاتف شاشة من نوع LCD بقياس 6.5 بوصات وبدقة 1600×720 بكسل. كما يقدم ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 جيجابايت، أو 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، أو 128 جيجابايت.

ومع أنه من الفئة المنخفضة، إلا أن سعة بطاريته تبلغ 5,000 ميلي أمبير/ الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع باستطاعة 18 واطًا.

وعلى ظهر الهاتف، هناك ثلاث كاميرات؛ دقة الرئيسية منها 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.2، ودقة الثانية والثالثة 2 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.4 لكل منهما، أما الكاميرا الأمامية فهي تأتي بدقة 8 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.0.