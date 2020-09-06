4 أمور يجب الانتباه لها قبل تحميل الألعاب المجانية

تتوفر العديد من تطبيقات الألعاب المجانية عبر الإنترنت للهواتف الذكية والحواسيب، لكن بشكل عام يجب عليك عدم تثبيت أي لعبة أو تطبيق لمجرد توفرها بالمجان، حيث يمكن لهذه الألعاب المجانية أن تهدد خصوصيتك بشكل كبير لأن الكثير منها يأتي ببرامج ضارة مضمنة تقوم بسرقة بياناتك أو تثبيت برمجيات ضارة في جهازك. إليك 4 أشياء يجب الانتباه لها قبل تنزيل الألعاب المجانية.

عدم تنزيل الألعاب المجانية من المصادر غير الموثوقة

تقدم العديد من منصات الألعاب، مثل Steam و Origin و uPlay خيار بيع الألعاب مباشرة على مواقع الانترنت الخاص بها لتجنب دفع عمولات المبيعات لمتاجر التطبيقات، لذلك نجد أن مجرمي الانترنت يحاولون استغلال هذا الأمر عبر إنشاء مواقع انترنت مزيفة للتصيد الاحتيالي، تشبه المواقع الأصلية وتوفر الألعاب بشكل مجاني لإغراء اللاعبين لتنزيلها.

ويقوم مجرمو الإنترنت بتوزيع البرامج الضارة عبر هذه الألعاب المجانية، لذا إذا طُلب منك تنزيل شيء ما من موقع غير معروف قاوم هذا الإغراء، ولا تضغط أبداً على روابط URL التي يرسلها لك الغرباء أو التي تجدها في مواقع الانترنت غير الموثوقة.

أدخل عنوان متجر الألعاب يدوياً في متصفحك

في معظم الأحيان نجد أن معظم روابط URL المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي أو منتديات الألعاب تؤدي إلى مواقع مزيفة تشبه المواقع الرسمية لمنجي الألعاب الالكترونية، لذا إذا وجدت شخص ما ارفق رابط ضمن منشور في منتدى يدعي أنه يتيح لك تنزيل الألعاب المجانية فاحذر من الضغط عليه.

فقد يكون موقع الانترنت الذي تزوره مزيفاً ومصمماً بشكل مشابه لمواقع الانترنت التابعة للمتاجر الحقيقية، وذلك يهدف سرقة اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

وعندما ترغب في زيارة موقع الانترنت الخاص بمتجر الألعاب، فمن الأفضل إدخال عنوان URL الخاص به يدوياً في المتصفح الذي تستخدمه.

اقرأ مراجعات وتقييمات اللاعبين الآخرين

في عام 2018 وجد مراقبون أن مطوري لعبة Abstractism قاموا بتخطي تدابير الأمان الخاص بمنصة Steam بشكل سري وأجروا عمليات تعدين عملات مشفرة باستخدام حواسيب المستخدمين الآخرين للمنصة. وقد اكتشف اللاعبون هذا الأمر بعد فترة.

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وكان اللاعبون قد اشتكوا، عبر التعليقات والتقييمات للعبة، من أنها تستهلك الكثير من موارد أجهزتهم، وذلك قبل أن يكتشف المشرفين على منصة الألعاب هذه العملية الاحتيالية.

لذا قبل تنزيل الألعاب المجانية تأكد من قراءة المراجعات الخاصة باللعبة فإذا وجدت الكثير من التعليقات السلبية فهذا قد يدل على وجود أمر مشبوه.

لا تقم بإيقاف تشغيل برنامج مكافحة الفيروسات في حاسوبك

يقوم بعض اللاعبين بتعطيل برنامج مكافحة الفيروسات في أجهزتهم لأنهم يعتقدون أن ذلك سيساعد في زيادة الأداء عند اللعب، لكن في الواقع هذه فكرة سيئة، حيث تقوم تطبيقات مكافحة البرامج الضارة مثل Kaspersky Security Cloud باكتشاف مواقع الانترنت الاحتيالية أثناء تحميلها في المتصفح، بالإضافة إلى فحص ملفات التثبيت، ومنع الأنشطة المشبوهة وحماية بياناتك ومعلوماتك.