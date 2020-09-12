تنافس سوني.. مايكروسوفت تطلق خدمة للألعاب السحابية

قالت شركة مايكروسوفت، إنها تعتزم يوم الثلاثاء إطلاق خدمة (إكس بوكس) Xbox للألعاب السحابية بسعر دولار أميركي واحد للشهر الأول للمستخدمين الجدد، وذلك في حملة ترويجية لجذب فئة من اللاعبين مع احتدام المنافسة مع شركة سوني اليابانية.

وسيتمكن المشتركون في خدمة Xbox Game Pass Ultimate – المتاحة بسعر 14.99 دولارًا شهريًا – من لعب أكثر من 150 لعبة عبر السحابة على منصات الألعاب (إكس بوكس) Xbox، وأجهزة أندرويد، وأجهزة الحاسوب الشخصية. ولن يحتاج المشترك حتى إلى شراء منصة ألعاب لتشغيل الألعاب، إذ يمكن الاستعاضة عن ذلك بجهاز أندرويد، وجهاز تحكم مدعوم فقط.

ويُمثل الإطلاق في 22 دولة، ويشمل ذلك: الولايات المتحدة، و19 دولة أوروبية، تحولًا لشركة مايكروسوفت في سوق الألعاب السحابية، مما يلغي الحاجة إلى الأجهزة الكبيرة، ولكنه يتطلب اتصالاً سريعًا بالإنترنت. وكانت غوغل قد سبقت مايكروسوفت بإطلاق خدمة (إستاديا) Stadia التي لا تزال تكافح لبناء قاعدة جماهيرية.

وقال كريم شودري، رئيس الألعاب السحابية في مايكروسوفت: "لقد أنشأنا هذه التجربة بحيث تتطلب أقل نطاق ترددي ممكن. نعمل أيضًا مع مزودي خدمة الإنترنت في جميع أنحاء العالم لضمان وجود اتصال قوي بين اللاعبين ومراكز بيانات Azure الخاصة بنا".

يُشار إلى أنه من المتوقع أن تنمو إيرادات الألعاب السحابية إلى 4.8 مليارات دولار أميركي بحلول عام 2023، مقارنةً بنحو 600 مليون دولار للعام الحالي، وذلك بحسب جيلهيرم فرنانديز، المحلل في شركة تحليل الألعاب Newzoo.

وسيتمكن المشتركون في خدمة Xbox للألعاب السحابية من تشغيل ألعاب ناجحة، مثل: Sea of Thieves، و Gears 5 كجزء من الرسوم الشهرية.

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ويتوقع المحللون أن يؤدي الطلب على تجارب الألعاب الغامرة، عبر الصوت والرسومات المحسنة، إلى زيادة مبيعات منصات الألعاب، حيث من المنتظر أن تطلق شركتا مايكروسوفت، وسوني الجيل القادم من منصات الألعاب خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وقالت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من الأسبوع الحالي إن منصة (إكس بوكس سيرس إس) Xbox Series S ستطرح للبيع في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل بسعر 299.99 دولارًا، في حين ستُطلق منصة (إكس بوكس سيرس إكس) Xbox Series X الأقوى بسعر 499.99 دولارًا