مالكة التطبيق الشهير تذكر ترمب.. "موافقة الصين ضرورية"

بعد أن أعلن لاري كودلو، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، قبل أيام أن الإدارة الأميركية تعكف على إجراء "مراجعة عميقة" للصفقة التي أبرمتها أوراكل مع الشركة الصينية الأم لتطبيق مشاركة التسجيلات المصورة الرائج تيك توك، أطلقت "بايت دانس" ملاحظة مهمة.

وأكدت أنه سيكون على الصين الموافقة على صفقة بيع أعمال تيك توك TikTok في الولايات المتحدة لشركة (أوراكل) Oracle، موضحة أن محاولتها لدرء الحظر في الولايات المتحدة يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا.

موضوع يهمك قالت ثلاثة مصادر على اطلاع مباشر إن بكين تعارض بيع بايت دانس الصينية مالكة تيك توك لأنشطته في الولايات المتحدة بشكل... الصين تفضل حظر تيك توك بأميركا على بيعه قسراً شركات

يأتي هذا بعد أن قدمت أوراكل اقتراحًا إلى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيسمح لها بأن تصبح شريكًا تقنيًا في التطبيق الرائج، إذ تأمل (بايت دانس) في تجنب أمر ترمب بتجريد أعمال الشركة في الولايات المتحدة.

ويضع اقتراح أوراكل تصورًا يجعل أعمال تيك توك العالمية TikTok Global شركةً مقرها في الولايات المتحدة.

ترمب يثير تساؤلات

لكن ترمب أثار تساؤلات يوم الأربعاء بشأن خطط (بايت دانس) للاحتفاظ بحصة أغلبية في عمليات تيك توك الأميركية، وقال: إنه لا يؤيد فكرة احتفاظ الشركة الصينية بالسيطرة، بعد أن حثه ستة نواب جمهوريين على رفض الاقتراح.

كما أكد أنه سيحظر تيك توك في الولايات المتحدة يوم الأحد المقبل، ما لم تمتثل (بايت دانس)، وسط مخاوف أميركية من أن الشركة قد تمرر بيانات المستخدمين إلى حكومة الحزب الشيوعي الصيني.

وذكرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية أمس الخميس، نقلًا عن بيان منفصل من الشركة، أن البيع المباشر لعمليات أو تقنيات تيك توك لم يُضمَّن في اقتراح (بايت دانس) إلى الولايات المتحدة.

الصين والبيع الاجباري

وعند سؤالها عن تعليقات (بايت دانس) بشأن الحاجة إلى موافقة الصين، حثت وزارة الخارجية الصينية الولايات المتحدة على احترام مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة، والتوقف عن تسييس التعاون الاقتصادي والتجاري الطبيعي.

يُذكر أن الصين كانت قد حدَّثت في أواخر الشهر الماضي قواعد الرقابة على الصادرات لإعطائها رأيًا في نقل التقنية، مثل: خوارزمية توصية المستخدم من تيك توك إلى المشترين الأجانب.

وأفادت وكالة رويترز يوم الجمعة الماضي – نقلًا عن ثلاثة أشخاص مطلعين – بأن بكين تعارض البيع الإجباري لعمليات الشركة في الولايات المتحدة من قبل (بايت دانس)، وهي تُفضِّل إغلاق تطبيق الفيديو القصير في الولايات المتحدة.

إلى ذلك، يعتقد المسؤولون الصينيون أن البيع الإجباري سيجعل كلًا من (بايت دانس) والصين تبدوان ضعيفتين في مواجهة ضغوط واشنطن، حسبما قالت مصادر رويترز.