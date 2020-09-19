تحديث آيفون بات حديث الكل.. "ميموجي بكمامة" وتغيير مبهر

في نقلة نوعية، حمل نظام التشغيل الحديث "iOS 14" من شركة "آبل"، تغييرات وتعديلات جديدة باتت حديث كل محبي أجهزة الشركة العملاقة، لا سيما حماية الخصوصية.

وأضاف التحديث الجديد، الذي تم إطلاقه قبل يومين، ويدعم أجهزة "آيفون 6S" وما بعدها، ميزة رائعة لحماية خصوصية المستخدمين تتمثل في إجبار التطبيقات على طلب إذن المستخدم فيما يتعلق بالتتبع والإعلان المخصص في المرة الأولى التي يفتحون فيها التطبيق.

موضوع يهمك لاحظ العديد من مستخدمي هواتف آيفون الذكية مؤخرًا ظهور نقطة برتقالية غريبة من وقت لآخر في الزاوية اليمنى العليا من شاشات... علامة بآيفون تكشف أن هاتفك يخضع للتجسس! تكنولوجيا

كما أضاف خيارات تحاكي جائحة كورونا التي عصفت بسكان الكرة الأرضية، فبات إنشاء شخصية "الميموجي" الخاصة بكل مستخدم مع وضع الكمامة التي باتت لا تفارقنا على أرض الواقع، خيارا موجوداً الآن، وفقاً لما ذكره موقع "بزنس إنسايدر".

وأضاف نوافذ للتطبيقات، تظهر على الشاشة الرئيسية، كانت كفيلة بتغيير مظهر الشاشة بشكل كبير.

وشمل التحديث أيضاً، وسائل لتنظيم التطبيقات بشكل أكثر سهولة، دون الحاجة للتنقل ما بين تطبيقات كثيرة متناثرة بشكل فوضوي على شاشة الجهاز.

وبات بإمكان المستخدم اختيار تطبيق تصفح الإنترنت الذي يفضل استخدامه بشكل دائم (سفاري أو غوغل كروم..الخ)، ليظهر بشكل أوتوماتيكي لدى النقر على رابط ما.

هذا وأضاف النظام الجديد وسائل لتنظيم الرسائل النصية والمحادثات، لم تكن موجودة سابقا، بما يشمل تثبيت المحادثات الهامة في قمة قائمة الرسائل.

بينما المساعدة الصوتية "سيري" لن تحتل الشاشة الرئيسية للجهاز بشكل كامل لدى طلب مساعدتها، فهي ستظهر على جزء صغير من الشاشة فقط.

وكذلك المكالمات الواردة، ستبقى وتظهر ضمن مساحة صغيرة من الشاشة، دون إخفاء التطبيقات التي كانت تعمل لحظة استقبال المكالمة.

كما اشتمل التحديث على ميزة جديدة، تقوم بإشعار المستخدم لمصدر النص، لدى نسخه لنص ما ولصقه في تطبيق آخر. على سبيل المثال، أن يظهر للمستخدم إشعار يقول "الرسالة منسوخة من فيسبوك"، لدى نسخ نص ما من فيسبوك ولصقه في رسالة نصية على تطبيق آخر.

وظهر ضمن التحديث الجديد ميزة تتيح التحكم بالهاتف دون لمس شاشته، وذلك بنقرة ثنائية أو ثلاثية على الجهة الخلفية من الهاتف، لينفذ أحد الأوامر التي تم ضبطها للعمل بموجب نمط النقر، كأن يأخذ الجهاز صورة للشاشة مثلا.

وبات بإمكان آيفون إشعار مستخدمه لدى قرع جرس الباب، أو لدى نباح كلبه أو مواء قطته، وذلك بفضل خاصية التعرف على الصوت المعززة على نظام آبل الجديد. وتبرز أهمية هذه الميزة في حالات كاستخدام سماعات الرأس مع تشغيل خاصية عزل الضوضاء، ما قد يعزل المستخدم عن محيطه الصوتي خلال ارتدائه السماعات.

وأضافت آبل على التحديث الجديد مؤشرات تظهر في أعلى الشاشة، مهمتها إشعار المستخدم في حالة تشغيل الكاميرا أو الميكروفون من قبل أي من التطبيقات المثبتة.

وبعد أن كانت أجهزة آيفون تقدم صورة سيلفي معكوسة عند استخدام الكاميرا الأمامية، تمت إضافة خيار "المرآة" والذي سيظهر الصورة بشكل مطابق لمظهر الشخص لدى نظره في المرآة.

وبات من الأسهل على المستخدم ضبط المنبه من خلال لوحة المفاتيح، عوضا عن البحث عن الساعة المطلوبة بين قائمة طويلة من الأرقام لكل من الساعة والدقيقة.