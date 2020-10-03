آبل تطور شاشات تصلح نفسها بـ"التسخين"

تطور شركة آبل خاصية لإصلاح هواتف آيفون التي تصدعت، ويهدف طلب براءة اختراع لآبل إلى أن تكون الشاشة "ذاتية الإصلاح" في آيفون القابل للطي.

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كسر وتلف الشاشة عقبة رئيسية أمام الهواتف الذكية القابلة للطي - مثل هاتف "غالاكسي فولد" الهش من سامسونغ، لأن الأوساخ والجزيئات الأخرى يمكن أن تعلق عند طيها وتتسبب بخدش الشاشة أو انحرافها.

والتكنولوجيا المقترحة ستستخدم المطاط الصناعي، وهي مادة مرنة تعود إلى شكلها الأصلي عند تسخينها، وفق "ديلي ميل" البريطانية.

وهذه المادة تساعد في التخفيف من الخدوش أو العيوب الأخرى في طبقة غطاء الشاشة، وهي مادة تجعل من الشاشات ذاتية الإصلاح".

والتفاصيل حول هذه المادة المعجزة ذاتية "الشفاء" ضئيلة جدًا، بخلاف أنها قد تستخدم طبقة من المطاط الصناعي، وفق Apple Insider.