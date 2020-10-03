عارض لكورونا أشد رعبا من الانتحار.. غوغل يكشف المستور

خلصت دراسة حديثة أن هناك زيادة كبيرة في عمليات البحث على غوغل عن أعراض لفيروس كورونا لها علاقة بالصحة العقلية، وفق ما نشرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

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في التفاصيل، اعتمد باحثون من جامعات تولين ولويولا وسنترال ميتشيغان الأميركية، على مؤشرات غوغل أو "غوغل تريندز، لتحليل قائمة واسعة من المصطلحات المتعلقة بالصحة العقلية التي بدأ المستخدمون في البحث عنها قبل وبعد إعلان منظمة الصحة العالمية كورونا جائحة عالمية.

ووجد الباحثون أنه في الأسابيع التي تلت إعلان منظمة الصحة، كانت هناك "قفزة كبيرة في عمليات البحث المتعلقة بالقلق ونوبات الهلع وعلاج نوبات الهلع، وتقنيات الرعاية الذاتية".

اكتئاب ووحدة وسوء معاملة وانتحار

بينما لم يجد الفريق البحثي زيادة في عمليات البحث المتعلقة بالاكتئاب والوحدة وسوء المعاملة والانتحار، بعد تفشي كورونا على نطاق واسع حول العالم.

وخلص الباحثون إلى أن النتائج التي توصلوا إليها "تشير إلى أن الأميركيين يعانون بالفعل من زيادات مهمة في أعراض القلق، ولديهم رغبة في الحصول على علاجات القلق الشائعة عن بعد".

إلى ذلك، حصد الفيروس أرواح أكثر من مليون و27 ألف شخص حول العالم، فيما تجاوز عدد المصابين 34.5 مليون، وتتصدر الولايات المتحدة والبرزيل والهند قائمة الدول الأكثر تضررا بالفيروس.