كيف تحصل على Microsoft Office على آيفون؟

تقدم شركة مايكروسوفت طرقًا عديدة لاستخدام مجموعتها الإنتاجية الرائدة Microsoft Office على هاتف آيفون الخاص بك، حيث يحوي كل برنامج رئيسي في Microsoft Office تقريبًا على تطبيق لهاتف آيفون يمكن تنزيله مجانًا.

يمكنك استخدام Microsoft Office على هاتف آيفون كجزء من اشتراك (Microsoft 365) أو بمفرده، ولكن لن تتوفر جميع المزايا.

حيث أصدرت شركة مايكروسوفت في الفترة الماضية إصدارًا جديدًا من تطبيق (Office)، لذلك هناك طريقتان للحصول على المجموعة على هاتف آيفون الخاص بك، حيث يمكنك تثبيت تطبيق واحد متكامل يجمع بين العديد من مزايا تطبيقات (Word) و(Excel) و(PowerPoint) الفردية، أو يمكنك اختيار تثبيت كل تطبيق على حدة.

تتمثل ميزة تثبيت تطبيق (Office) الفردي في أنه يشغل مساحة أقل على هاتفك ويمزج التطبيقات المختلفة معًا بطريقة قد تجدها أكثر ملاءمة، ويمكنك تثبيت تطبيق (Office) هذا مباشرة من متجر التطبيقات.

ولا يزال بإمكانك تثبيت كل تطبيق من تطبيقات Office على حدة، حيث يقدم هذا الأسلوب إذا قمت باعتماده بعض المزايا الإضافية التي لن تجدها في تطبيق (Office) الفردي، وقد تفضل العمل في التطبيقات التقليدية التالية التي يمكنك تثبيتها مباشرة الآن:

• تثبيت (Microsoft Word) من متجر التطبيقات.

• تثبيت (Microsoft Excel) من متجر التطبيقات.

• تثبيت (Microsoft PowerPoint) من متجر التطبيقات.

• تثبيت (Microsoft OneNote) من متجر التطبيقات.

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وإذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها Microsoft Office على جهاز محمول مثل آيفون فقد تشعر بالارتباك قليلاً بشأن كيفية عمل المجموعة أو إذا كانت متوفرة مجانًا.

كل هذه التطبيقات مجانية للتنزيل، وإذا كان لديك اشتراك في (Microsoft 365)، فيمكنك تسجيل الدخول إلى حسابك من أي تطبيق من التطبيقات للوصول إلى مستندات أوفيس وتخزين (OneDrive) والمزيد من المزايا، وبالنسبة لبعض التطبيقات، ستحتاج إلى حساب، حيث لن يسمح لك تطبيق (Word) المستقل بتحرير المستندات أو حفظها إذا لم تدفع، على سبيل المثال لا الحصر، ولن يسمح لك (Outlook) بإرسال رسائل بريد إلكتروني كذلك.

التطبيق الوحيد الذي يعمل بدون دفع هو تطبيق Microsoft Office الكامل، ومع ذلك سيمنحك تسجيل الدخول مزايا متقدمة مثل تتبع التغييرات في (Word) والجداول المحورية القابلة للتخصيص في (Excel) والقدرة على قراءة ملاحظات المتحدث أثناء التقديم في (PowerPoint).