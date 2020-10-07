هذا موعد إطلاق آيفون 12.. وآبل تلمح بـ"Hi Speed"

أعلنت شركة آبل الثلاثاء عن حدث إطلاق منتجات جديدة في وقت لاحق من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، حيث يُتوقع أن تُعلن الشركة عن الجيل القادم من هواتف آيفون الذكية.

وقالت عملاقة التقنية الأميركية، إنها ستعقد حدثها الجديد في 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الساعة 10 صباحًا بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة (الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة)، وسيُبثّ الحدث عبر الإنترنت بسبب الجائحة المستمرة للفيروس التاجي المستجد، مع الإشارة إلى أن الشركة اعتادت على عقد الحدث في مقرها الرئيسي في مدنية كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

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كما كتبت في دعوة الحدث عبارة Hi, Speed، وذلك في تلميح إلى صحة التسريبات التي تتحدث عن دعم شبكات الجيل الخامس 5G في هواتف آيفون المرتقبة، وذلك بالنظر إلى أن شبكات الجيل الخامس هي الجيل القادم من شبكات الاتصالات التي تَعِد بسرعات بيانات هائلة.

يُشار إلى أن شركة آبل كانت قد أعلنت في شهر أيلول/ سبتمبر الفائت عن ساعتها الذكية (آبل ووتش سيرس 6) Apple Watch Series 6، (آيباد أير) iPad Air، والجيل الثامن من حاسوبها اللوحي (آيباد) iPad. ومع أنه كان من المنتظر أن تعلن الشركة عن هواتف آيفون – كما اعتادت كل عام – غابت الهواتف عن الحدث.

هذا واعتادت آبل على الإعلان عن هواتف آيفون الجديدة خلال حدث أيلول/ سبتمبر، ولكن الشركة كانت قد حذرت سابقًا من أن أجهزة آيفون الجديدة للعام الحالي ستتأخر، ويُرجَّح أن يكون السبب هو ضعف الإنتاج المتعلق بفيروس كورونا، وذلك وفق ما حذر (لوكا مايستري) – المدير المالي لشركة آبل خلال مكالمة أرباح الربع الثالث من العام المالي لشركة آبل في شهر تموز/ يوليو الماضي. وقال: “كما تعلمون، بدأنا العام الماضي ببيع أجهزة آيفون الجديدة في أيلول/ سبتمبر”. وأضاف: “نتوقع للعام الحالي أن يكون العرض متاحًا بعد بضعة أسابيع”.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل عن أربعة طرز جديدة من (آيفون 12) iPhone 12 في العام الحالي، ويشمل ذلك: هاتفي آيفون 12 “عاديين”، وطرازي آيفون 12 برو. ومن المتوقع أن يكون للهواتف الجديدة تصاميم جديدة ذات حافات أكثر حدة حول الزوايا، على غرار حواسيب الشركة اللوحية آيباد أير، وآيباد برو.