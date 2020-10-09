سامسونغ تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدثGalaxy F41

أعلنت شركة سامسونغ، الخميس، رسميًا عن هاتفها الذكي الأحدث (غالاكسي إف41) Galaxy F41 الذي يمتاز ببطارية كبيرة السعة، بالإضافة إلى بعض المواصفات الأخرى.

ويقدم Galaxy F41 بطارية بسعة 6,000 ميلي أمبير/ الساعة تقول سامسونغ: إنها تكفي لمدة 26 ساعة من تشغيل الفيديو، ولأيام من المكالمات الهاتفية.

ويستهدف الهاتف – الذي صُمم وصُنع في الهند – فئة الشباب، وذلك على غرار هاتف (غالاكسي إم31) Galaxy M31 الذي يشبه الهاتف الجديد في التصميم.

ويقدم Galaxy F41 شاشة من نوع Super AMOLED بقياس 6.4 بوصات وبدقة +FHD، وهي تَعِد بتغطية ما نسبته 110% من طيف الألوان NTSC، وبمستوى سطوع قدره 420 شمعة.

ويحتوي الهاتف على معالج ثماني النوى من نوع Exynos 9611، بالإضافة إلى معالج الرسومات Mali-G72 MP3، وبرمجيًا، يعمل الجهاز بواجهة المستخدم One UI Core 2.1 المبنية على نظام التشغيل أندرويد 10 من شركة غوغل الأميركية.

ويقدم Galaxy F41 ذاكرة وصول عشوائي (رام) بحجم 6 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 غيغابايت، أو 128 غيغابابت، مع إمكانية التوسعة عن طريق بطاقات الذاكرة الخارجية من نوع (مايكرو إس دي) microSD.

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ويمتاز Galaxy F41 بكاميرته الخلفية الرئيسية التي تأتي بدقة 64 ميغابكسل، وهناك كاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بزاوية 123 درجة، بالإضافة إلى كاميرا خلفية ثالثة بدقة 5 ميغابكسل لتصوير العمق. أما الكاميرا الأمامية التي تأتي في قطع ضمن الشاشة فهي بدقة 32 ميغابكسل، وهي توفر العديد من أوضاع التصوير، والمرشحات. ومن بين أفضل تلك الأوضاع، وضع يُسمّى Single Take، وهو يلتقط 7 صور و3 مقاطع فيديو في وقت واحد، ويتيح للمستخدم اختيار الصور التي يريد الاحتفاظ بها لاحقًا.

ويمكن للكاميرا الخلفية تسجيل فيديو بدقة 4K وتوفر أوضاع التسريع الزمني، ووضع boomerang. وعلى ظهر الهاتف أيضًا، هناك حساس بصمات الأصابع.

ويأتي Galaxy F41 مع شاحن باستطاعة 15 واط، لذا فإن شحن بطارية الهاتف من 0 في المئة إلى 100 في المئة قد يحتاج إلى ساعتين و40 دقيقة.

ويتوفر الهاتف الجديد في الهند اعتبارًا من 16 أكتوبر الجاري، وسيُفتح باب الطلب الأولي قريبًا. وسيتوفر Galaxy F41 بسعر يعادل 245 دولارًا أميركيًا لخيار 128 غيغابايت.