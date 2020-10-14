تطبيق صور غوغل.. ميزات جديدة لتحسين صورك

يتيح لك تطبيق (صور غوغل) Google Photos حفظ صورك بطريقة منظمة يسهل البحث فيها، ومشاركتها بسهولة، ويتميز عن غيره من التطبيقات المنافسة في أنه يوفر لك سعة تخزينية سحابية كبيرة تتيح لك الاحتفاظ بنُسخ احتياطية من عدد لا محدود من الصور ومقاطع الفيديو مجانًا، ويمكنك الوصول إليها من أي جهاز في أي وقت ومن أي مكان بسهولة.

كما أضافت غوغل في بداية هذا الشهر بعض الميزات الجديدة في إصدار تطبيق صور غوغل لهواتف أندرويد تعتمد على تقنيات التعلم الآلي لتقديم اقتراحات ذكية وتعديلات دقيقة وسهلة الاستخدام، بحيث تبدو صورك في أفضل حالاتها.

يمكنك الآن استخدام تطبيق صور غوغل في هاتف أندرويد لإجراء أي تعديلات تريدها في صورك بسهولة، حيث يقدم لك التطبيق اقتراحات مخصصة للصورة المحددة التي تعدلها. وتساعدك هذه الاقتراحات في الحصول على نتائج مذهلة بنقرة واحدة فقط، من خلال تطبيق الميزات بذكاء، مثل: السطوع والتباين وتأثيرات الصورة.

سنستعرض أهم الميزات الجديدة في تطبيق صور غوغل ، وكيفية استخدامها لتحسين صورك:

للوصول إلى الميزات الجديدة في تطبيق صور غوغل يجب عليك تحديث التطبيق لأحدث إصدار، وذلك من خلال متجر غوغل بلاي.

1- أدوات تحرير جديدة

• انتقل إلى تطبيق صور جوجل في هاتفك.

• افتح الصورة التي تريد تعديلها، ثم اضغط على أيقونة التحرير – وهي عبارة عن 3 خطوط رأسية – في الجزء السفلي من الشاشة.

• مرر إلى اليمين عبر أوضاع التحرير المختلفة التي تظهر في أسفل الشاشة مثل: (اقتصاص) Crop، و(ضبط) Adjust و Filters.

• اضغط على وضع (Adjust)، ومرر عبر أدوات التحرير التي تظهر في أعلى الوضع؛ لضبط السطوع والتباين والإضاءة، وكثافة اللون الأبيض والأسود، وتطبيق بعض التأثيرات على الصورة. وبمجرد الضغط على أي أداة سيظهر لك شريط تمرير يسمح لك بإجراء التعديلات الدقيقة التي تريدها لجعل صورك أفضل.

• بمجرد الانتهاء من التعديلات التي تريدها، اضغط على خيار (حفظ) Save في الزاوية السفلية اليمنى.

2- ميزة اقتراحات الذكاء الاصطناعي:

تعتبر ميزة اقتراحات الذكاء الاصطناعي لتحسين صورك بضغة واحدة هي إحدى أفضل الميزات التي أُضيفت في تطبيق صور جوجل خلال الفترة الأخيرة، حيث سيعرض التطبيق بشكل أكثر اتساقًا الاقتراحات التي يعتقد الذكاء الاصطناعي أنها ستحسن صورك، والتي يمكنك قبولها أو رفضها أو قبولها وتعديلها بشكل أكبر من خلال أدوات التحرير اليدوي السابقة.

• انتقل إلى تطبيق صور جوجل في هاتفك.

• افتح الصورة التي تريد تعديلها، ثم اضغط على أيقونة التحرير في الجزء السفلي من الشاشة.

• سيظهر لك شريط تمرير يضم أدوات التحرير في أسفل الشاشة، مع بعض اقتراحات الذكاء الاصطناعي تظهر أعلاه، تشمل: Enhance، و Warm، و Cool.

• اضغط على أحد هذه الخيارات، مثل: Enchance، وستطبق الميزة تلقائيًا ما تعتقد أنها مرشحات لضبط الإضاءة والألوان لجعل صورتك تبدو أفضل.

• إذا أعجبك التعديل اضغط على خيار (حفظ)، وإذا لم يعجبك فيمكنك تجربة خياري: Warm، و Cool، وحدًا تلو الآخر أو جرب أدوات التحرير التي ذكرنها في النقطة الأولى.



تقول غوغل: "إن ميزة اقتراحات الذكاء الاصطناعي الجديدة ستحصل على خيارات أكثر من الاقتراحات خلال الفترة المقبلة لتساعدك في إبراز صورك الشخصية والمناظر الطبيعية وغروب الشمس والمزيد، مما يتيح لك المزيد من التخصيص".

3- ميزة Portrait Light

تقتصر ميزة (Portrait Light) على هواتف جوجل بكسل فقط، وهي ميزة تعتمد في عملها على تقنيات التعلم الآلي، وتتيح لك التحكم في الإضاءة في صورك الشخصية، ويمكنك الوصول بسهولة في قائمة أدوات التحرير، وبمجرد الضغط عليها سيظهر لك شريط يتيح لك التحكم درجة ضبابية الخلفية، وستعمل هذه الميزات مع كل الصور بغض النظر إذا اُلتقطت الصورة لأول مرة في الوضع الرأسي أم لا.