جديد سناب شات.. ميزة طال انتظارها!

تلتزم شركة سناب Snap بوعدها بجلب الموسيقى إلى منصة سناب شات Snapchat وإعداد نفسها للمنافسة بشكل أكبر مع تيك توك وإنستغرام.

وأعلنت الشركة أنها أصبحت تتيح لجميع مستخدمي iOS حول العالم إضافة مقاطع الأغاني قبل أو بعد التقاط اللقطات.

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يشار إلى أن الميزة كانت متوفرة للمستخدمين في نيوزيلندا وأستراليا، وقالت الشركة في أغسطس إنها ستجلب الموسيقى إلى المزيد من المناطق هذا الخريف.

ولا تذكر سناب متى قد تكون الأصوات متاحة عبر أجهزة أندرويد. كما تقول الشركة إنها تختبر السماح للأشخاص بصناعة أصواتهم بأنفسهم وإضافتها إلى اللقطات، وسيتم طرح هذه الميزة عالمياً في الأشهر المقبلة.

خلاصة مثل تيك توك

ولا تزال منصة سناب شات تفتقر إلى خلاصة مثل تيك توك التي تدفع المحتوى الموسيقي بشكل كبير إلى المستخدمين. وتركز سناب شات بدلاً من ذلك على شراكاتها مع الناشرين الكبار وتشديد الروابط الاجتماعية بين المستخدمين.

وإذا تلقى شخص ما لقطة مع صوت، فيمكنه التمرير سريعاً لعرض صورة الألبوم وعنوان الأغنية واسم الفنان. ويمكنه أيضاً النقر على رابط "تشغيل هذه الأغنية" للاستماع إلى الأغنية الكاملة عبر منصات البث الأخرى، ومن ضمنها سبوتيفاي وآبل ميوزك وساوند كلاود.

إلى ذلك لا توضح سناب حجم قائمة الموسيقى الخاصة بها بخلاف وصفها بأنها قوية ومنسقة.

وتقول الشركة إن صفقات الترخيص الخاصة بها تغطي أغانٍ من مجموعة مجموعة وارنر ميوزيك Warner Music Group ومجموعة يونيفرسال ميوزيك Universal Music Group ووارنر تشابيل ميوزيك Warner Chappell Music وبي إم جي ميوزيك BMG Music وغيرها.

يذكر أن سناب تأخرت بشكل عام في جلب الموسيقى إلى منصتها، حيث قدمت إنستغرام ملصقات موسيقية للقصص في عام 2019، وطرحت ميزة Reels في أغسطس.

238 مليون مستخدم نشط

واستمرت منصة تيك توك في اكتساب مستخدمي سناب من المراهقين والشباب، مما يعني أن سناب قد تفقد ميزتها إذا التزم هؤلاء المستخدمون بتيك توك بدلاً من النشر عبر سناب شات.

كما تحتاج سناب إلى جلب الموسيقى إلى منصتها لمواكبة منافسيها والبقاء على صلة بالموضوع، حتى لو كان مستخدمو iOS فقط هم الذين يمكنهم الوصول في البداية.

ويمتلك تطبيق سناب شات 238 مليون مستخدم نشط يومياً اعتباراً من نهاية يونيو 2020.